La jueza ordena el cese total de actividad a Núcleo Nacional y el cierre de sus sedes

Una concentración de miembros de Núcleo Nacional. Violeta Santos Moura | REUTERS

La jueza ha decretado el cese total de actividad de la organización neonazi Núcleo Nacional (NN) y el cierre de sus sedes en Madrid, Burgos y Valladolid, así como el bloqueo del contenido digital de sus perfiles en redes sociales tras la detención de 14 de sus miembros el pasado viernes.

Además ha impuesto a los detenidos medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salida de territorio nacional y la presentación semanal ante el juzgado, según ha informado la Dirección General de la Policía este jueves.

En el marco del operativo policial del pasado viernes, la Policía Nacional detuvo a 14 integrantes de la organización en Madrid (5), Valladolid (2), Asturias (3), Guadalajara (1), Pontevedra (1), Burgos (1) y Alicante (1) y practicó 12 registros, entre ellos, la sede central de la formación en Madrid.

A los arrestados les imputó los delitos de asociación ilícita y odio contra distintos colectivos vulnerables y de ideología antagónica.

Más de 20 armas de fuego y multitud de armas prohibidas

En el marco de esta operación, la Policía ha intervenido numerosa parafernalia de corte radical supremacista, más de veinte armas de fuego, gran cantidad de munición, multitud de armas prohibidas (armas blancas, táseres, defensas extensibles...), escudos -uno de ellos táctico- y numerosos objetos contundentes.

Según la Policía, la formación captaba y adoctrinaba a jóvenes y menores de edad y los inducían a realizar acciones de odio, discriminación e incitación a la violencia contra otros colectivos vulnerables.

Además de las medidas cautelares citadas para los detenidos, el Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón ha notificado a un representante de la asociación su imputación como persona jurídica.

Entrenaban en Ucrania para un «alzamiento» en España

Según el sumario policial incorporado a la investigación, al que ha tenido acceso EFE, militantes de la organización neonazi viajaron el pasado agosto a Ucrania para recibir adiestramiento paramilitar, emplear armas de guerra y establecer vínculos con otras organizaciones para preparar un «alzamiento armado» en España.

La investigación policial detalla que el grupo de neonazis estableció contacto con la 12 Brigada Azov y, según publicaciones en redes sociales, los desplazados aparecen con equipamiento táctico, chalecos antibalas y efectuando disparos con fusiles de asalto tipo AK-47 en prácticas de tiro.

Los informes concluyen que la finalidad del viaje era transmitir las tácticas aprendidas a la militancia en España: «Sin formación no va a funcionar ningún alzamiento», afirma en una comunicación Iván Rico Olivares, alias el Rana, uno de los miembros más destacados de la cúpula directiva de la organización.

60 miembros y despliegue territorial

El informe policial estima en «unos sesenta» los miembros de Núcleo Nacional repartidos por todo el territorio nacional, organizados a través de una estructura piramidal encabezada por «La Cúpula».

Este órgano central directivo está compuesto por siete personas: Iván Rico Olivares (el Rana), presidente o máximo responsable; Alberto Gonzalo de Juan, Pugilato; David Rico Olivares; Enrique Lemus Sánchez; Jesús Antonio Ruiz; Joaquín Yebra-Pimentel Álvarez y Carlos José Coloma.

A su vez, según la Policía, la organización está dividida en siete departamentos funcionales, como el de Redes Sociales y Propaganda, en el que se integra Isabel Peralta, miembro destacada y detenida el pasado viernes.

Y cuenta también con un despliegue territorial que se concreta en siete delegaciones consolidadas en Madrid/Guadalajara, Valladolid, Barcelona, Asturias, Burgos, Valencia y Murcia- y otras trece «predelegaciones activas» repartidas por distintos puntos de España