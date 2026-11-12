La izquierda exige la dimisión de Marlaska por las cargas del 11N, que Ferraz ve lamentables

Policías antidisturbios intervienen en la Gran Vía de Madrid el día de la huelga. Susana Vera

Fernando Grande-Marlaska fue reprobado tres veces por el Congreso, pero ha sido necesario esperar a la víspera del inicio de la campaña electoral para que la izquierda, aliada del PSOE en esta legislatura, exija su dimisión como ministro del Interior y su renuncia al número cinco en la candidatura socialista por Madrid.

El motivo son las cargas policiales durante la huelga general del martes. El secretario general de CCOO, Unai Sordo anunció medidas judiciales ante «episodios de violencia policial que no tienen precedentes en la historia de España». Su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, habló de «un acto impresentable en un país democrático». No pidieron dimisiones, pero sí lo hicieron los partidos aliados del PSOE.

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Verónica Barbero, portavoz en el Congreso de Sumar —que gobierna en coalición con el los socialistas— afirmó que Marlaska «no nos representa, debería dar explicaciones lo primero y dimitir lo segundo». El ministro Pablo Bustinduy consideró la huelga un «éxito absoluto» y exigió el cese de su compañero de Ejecutivo.

El candidato del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, tachó las cargas de «salvajes» y reclamó una «revisión a fondo» del modelo de policía. Delgado añadió que «cuanto más tiempo sostenga el PSOE a Marlaska, más transferencia de la responsabilidad se le hace al presidente del Gobierno [Pedro Sánchez]».

«¿Por qué el Gobierno ha ordenado esta violencia policial?», se preguntó la candidata de Podemos, Irene Montero, que acusó al Gobierno de pretender «meter miedo a la gente y que no salga a la calle».

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El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, afirmó que los agentes se emplearon con «una excesiva fuerza que no se ve en otro tipo de manifestaciones, como las de la ultraderecha».

Rufián dijo que su partido fue «el primero» en pedir la dimisión del ministro por no derogar la llamada ley mordaza y por «las muertes» en la frontera sur de España. El portavoz de ERC, con su retórica habitual, añadió que «si la policía le da hostias a la gente en la calle por la cara, pues alguna responsabilidad tendrá».

Podemos había pedido su dimisión en el 2024 por una intervención en Lavapiés. Sumar solo reclamó explicaciones y que se depurasen responsabilidades. El endurecimiento de la postura de ese partido, y de su heredero, el Frente Amplio, se produce en pleno contexto electoral.

El PP y Vox señalaron que Marlaska ya no debería estar en el puesto —han reclamado su cese en varias ocasiones— y criticaron la permisividad del Gobierno con los «piquetes violentos».

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Ferraz critica a la policía

El ministro no compareció. Sí ordenó a la Dirección General de la Policía abrir una investigación sobre las cargas, y prohibió a los agentes el uso de gas pimienta en el control de manifestaciones.

El PSOE cerró filas con Grande-Marlaska, uno de los tres ministros, junto con Margarita Robles y Luis Planas, que forma parte del Ejecutivo desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez.

Su portavoz en el Congreso, Patxi López, afirmó que, a raíz de la citada investigación, «se tomarán las decisiones que haya que tomar pero no contemplamos la dimisión del ministro».

López distinguió entre las acciones policiales en distintas ciudades. En Barcelona hubo encapuchados que pretendieron expandir la violencia, y eso debe ser perseguido «con todas las consecuencias, incluso penales». Pero en Madrid es precisa «una investigación a fondo», porque hubo imágenes que le disgustan. En esa línea se manifestó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Fuentes de la dirección socialista en Ferraz tacharon las cargas de «lamentables (...) no se pueden tolerar», pero rechazaron la dimisión de Marlaska porque, dijeron, no dio orden de actuar así.