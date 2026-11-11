El Gobierno suspendió toda su agenda como muestra de apoyo a la huelga general

Una mujer pega carteles sobre la huelga general, en Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ / EUROPA PRESS

El Gobierno se solidarizó este miércoles con la huelga general y los ministros vaciaron sus agendas institucionales coincidiendo con el paro. Ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni la mayoría de los ministros tuvieron previsiones informativas ni actos públicos. Las únicas excepciones fueron las del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que mantuvo su agenda internacional, en la que figuraban una reunión en la sede de la Comisión Europea, en Bruselas, con el comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, y la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica. Albares participó también en un panel del Foro de la Paz de París bajo el lema «Creando una arquitectura centrada en los ciudadanos para la paz en Israel-Palestina».

No se sienten señalados

La otra excepción fue la del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que mantuvo su agenda en Ankara (Turquía), donde celebró encuentros con representantes de empresas agroalimentarias españolas e importadores de alimentos de España y se reunió también con el viceministro de Agricultura y Bosques de Turquía, Ahmet Gümen.

El resto de los ministros, tanto del PSOE como de Sumar, mostraron su apoyo a la huelga general sin tener agenda oficial, aunque todos permanecieron en sus respectivos despachos.

El gesto de los ministros de vaciar sus agendas institucionales se interpretó como una muestra de respeto a los trabajadores de los respectivos ministerios a su cargo, según explicaron fuentes del Gobierno, para que tuvieran la posibilidad de sumarse a la huelga si así lo deseaban. Ninguno de los ministros del PSOE llamó directamente a participar en el paro, pero dejaron claro que no se sienten señalados ni interpelados por los manifestantes, porque consideran que se trata más bien de una protesta contra la oposición por votar en contra de los decretos sobre vivienda aprobados por el Ejecutivo.

Aun así, los ministros continuaron trabajando en sus despachos, al considerar que en un día como el de la de este miércoles los ciudadanos esperan que los responsables públicos permanezcan en sus puestos de trabajo.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, había reivindicado las «causas justas» que han llevado a los sindicatos a convocar la huelga general, aunque recordó que no puede secundarla por su condición de ministro. «Queremos que haya sueldos dignos» y «derecho a una vivienda asequible», aseguró en una entrevista en TVE, en la que destacó el «trabajo» de los sindicatos y las «conquistas sociales» que los trabajadores han conseguido gracias a las organizaciones sindicales.

Ensalzó también las políticas del Gobierno «en favor del emprendimiento» y «de las empresas», para que «puedan tener y generar empleo». Unas medidas que calificó de «socialdemócratas», al tiempo que indicó que el Ejecutivo «defiende» las causas de la huelga.

Bolaños criticó al PP y a Vox por no apoyar la huelga y no estar a favor de que haya «una vivienda a un precio razonable» ni de las subidas salariales, ya que votan «en contra de todo». La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reivindicó también el martes la movilización de los trabajadores como una protesta no contra el Gobierno, sino «a favor de los derechos de los ciudadanos».

La izquierda se ausenta de los Parlamentos de Andalucía y Valencia

El pleno del Parlamento andaluz, que acogió, entre otros asuntos, el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos autonómicos de 2027, comenzó este miércoles con la ausencia de los diputados de la izquierda —PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía— en protesta por la coincidencia de la sesión con la huelga general.

Los grupos de la izquierda no pudieron defender las enmiendas a la totalidad presentadas a los presupuestos tras decidir no acudir al pleno por coincidir con la huelga general y ante la negativa de la Mesa a acceder a su petición de que se pospusiera el debate. El Parlamento de Andalucía mantendrá la retribución de los diputados que secundaron la huelga general, salvo que pidan expresamente a la Cámara que se les detraiga la parte correspondiente de su sueldo.

También en las Cortes Valencianas los diputados de Compromís no acudieron al pleno y los del PSOE lo abandonaron poco después de su inicio, entre críticas al PP y a Vox por practicar un «atropello democrático» y por «secuestrar» la Cámara. La tensión fue en aumento cuando el diputado del PSOE José Muñoz intervino para llamar a secundar la huelga y acusó al PP y a Vox de «aprovechar» la jornada para debatir sus enmiendas a la totalidad y las de Compromís a la Ley del Suelo.