El Gobierno reivindica la huelga para defender el decreto con la prórroga automática de alquileres

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defendió este jueves los dos decretos de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso, cuya derrota desembocó en el adelanto electoral convocado por Pedro Sánchez hace poco más de un mes. Su intervención se dio justo un día después de la huelga general de este miércoles que se convocó con el fin de protestar contra el drama habitacional que padece España, y reivindicar el derecho a la vivienda. Un parón que encontró en el estallido social su principal catalizador, desencadenado por el desahucio de la ya fallecida anciana madrileña Maricarmen Abascal.

Por ello, Bustinduy se apoyó en las protestas de la huelga para defender el primer decreto, el más ambicioso que pretende aprobar el Gobierno y que se prevé que no salga adelante. «Pese a la intimidación, pese a la violencia intolerable que sufrieron en las calles, lograron una vez más parar el país», comenzó su intervención el ministro, poniendo de manifiesto en primer lugar su rechazo a las cargas policiales que se dieron al final de la jornada de este miércoles. «Si hoy esta Diputación Permanente va a posicionarse sobre los decretos de vivienda, es gracias a esa lucha, como lo ha sido siempre, como se han logrado todas las conquistas que han mejorado la vida de las clases trabajadoras», aseguró Bustinduy, remarcando el apoyo inequívoco de un ministro a la gente que se manifestó en la calle y abandonó su puesto de trabajo.

El titular de Derechos Sociales puso sobre la mesa el hartazgo de la población para señalar la necesidad de intervenir el mercado de la vivienda en favor de «la clase trabajadora». En este sentido, Bustinduy cargó contra las organizaciones empresariales que «mientras calificaban de pinchazo la huelga, lloriqueaban por las pérdidas que dejó el paro laboral». «Lo que se vota aquí son reivindicaciones concretas de mínimos que nacen de una movilización social sin precedentes por el derecho a la vivienda en este país», zanjó el ministro, que también mandó un mensaje a PP, Vox y Junts advirtiendo de que ellos no sufren «los problemas de la calle» y les acusó de estar de lado de los intereses de los grandes tenedores, fondos buitre y patronales.

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Lo cierto es que la mayoría parlamentaria que tumbó los dos decretos en el Pleno del Congreso el pasado 2 de octubre no es la misma que existe este jueves en la Diputación Permanente. Ahora, el voto de Junts no se antoja decisivo para aprobar los decretos, y la pelota cae sobre el tejado del PNV, que ya anunció su apoyo a la norma más amplia que aprobó el Consejo de Ministros poco después de que la declinase la Cámara baja. En cambio, el primero que defendió Bustinduy no tiene expectativas de que salga, puesto que los jeltzales no se muestran favorables a los contratos de alquiler indefinidos que contempla, una propuesta especialmente sensible para su electorado.