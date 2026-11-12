El Gobierno permite participar a Cataluña en la gestión de los aeropuertos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este miércoles durante la sesión de control al Gobierno autonómico. Quique García | EFE

Pocas horas antes del inicio de la campaña electoral, el Gobierno central y la Generalitat firmaron un acuerdo para la participación de Cataluña en la gestión de los aeropuertos de titularidad estatal, como el de Barcelona, una de las exigencias impuestas por Esquerra Republicana para apoyar los presupuestos de Salvador Illa.

La iniciativa, muy similar a la negociada con el Gobierno Vasco hace unos meses, prevé la creación de un órgano bilateral aeroportuario paritario entre la administración central y la autonómica, «que reforzará la participación de Cataluña en la planificación en las decisiones estratégicas» de los aeropuertos de interés general operados por Aena (además de El Prat, los de Gerona-Costa Brava, Reus y Sabadell). La comisión bilateral Estado-Generalitat, reunida este jueves en Barcelona, rubricó otros acuerdos, como el traspaso de la línea R1 de Rodalies o la promoción del catalán en las relaciones entre la Administración General del Estado y la ciudadanía.