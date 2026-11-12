La Generalitat de Cataluña desliga los disturbios de 'blocus' y denuncia el uso de cócteles Molotov

Quique García | EFE

La Generalitat catalana desliga los disturbios protagonizados por decenas de jóvenes en el centro de Barcelona este miércoles, tras la manifestación de defensa del acceso a la vivienda con la que culminaba la jornada de huelga general, de los protagonizados el pasado 24 de octubre convocados bajo el lema de 'blocus'. Los Mossos d'Esquadra relacionan los disturbios de anoche, que se saldaron con 52 detenidos por la vandalización de una decena de comercios y 36 agentes de policía heridos, con «movimientos radicales y antisistema que querían generar caos», según ha explicado la consejera de Interior catalana, Núria Parlon.

Nada que ver con las convocatorias de 'blocus', añaden los responsables policiales, que bajo el paraguas de las protestas en países de nuestro entorno como Francia llamaron a jóvenes —la mayoría menores de edad— a provocar el caos sin una reivindicación política detrás, con el único objetivo de vandalizar y robar bienes de consumo que después intentaron revender.

En los disturbios posteriores a la manifestación del 11N participaron en torno 500 personas, pero solo 6 de los detenidos eran menores. Dos de esos detenidos ya fueron identificados por la policía autonómica el 24 de octubre, pero aun así los mossos descartan cualquier relación entre las dos convocatorias. La policía autonómica denuncia además el uso de pirotecnia, espráis y artefactos explosivos como cócteles molotov, propios de la guerrilla urbana, en los disturbios de este miércoles.

La comisaria jefe de los Mossos, Sílvia Catà, ha explicado este jueves que dos de los detenidos lo fueron por llevar un cóctel Molotov, y entre la decena de establecimientos vandalizados hay dos, los de Apple y H&M, que tenían artefactos explosivos en su interior. En total se produjeron 42 incendios durante la batalla entre policías y jóvenes radicales en al que derivó la manifestación del 11-N, y que los agentes decomisaron pirotecnia, artefactos explosivos y espráis a algunos de los detenidos.

Desalojo de la acampada

Paralelamente el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntado a la posibilidad de desalojar la acampada pro-vivienda que ocupa la Plaza de Catalunya desde finales del mes de septiembre. La acampada fue uno de los puntos utilizados por los vándalos la noche de este miércoles para esconderse de la policía, complicando la operación de seguridad ciudadana de Mossos d'Esquadra. Por ello, Collboni ha defendido este jueves la necesidad de recuperar la normalidad en esta céntrica plaza de la capital catalana.

«Es un espacio de todos» ha recordado el alcalde, que ha avanzado en RAC1 que «nuestro objetivo es celebrar la Navidad con normalidad». De momento, el Ayuntamiento ha suspendido la colocación de las luces de Navidad en este espacio, que tradicionalmente ha sido el centro de las celebraciones navideñas en Barcelona, por la presencia de los acampados.