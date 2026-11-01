España roza los 50 millones de habitantes antes del 2027

La oficina de Extranjería de A Coruña, en la calle Real, en una imagen de abril. ANGEL MANSO

La población de España se sitúa en 49.935.642 habitantes a 1 de octubre del 2026, el valor máximo de la serie histórica, al aumentar en 130.223 personas durante el tercer trimestre del año, según datos provisionales de la Estadística Continua de Población publicada por el Instituto Nacional de Estadística en el día de ayer. En Galicia aumentó un 0,51 % respecto al año pasado, con 14.137 residentes nuevos en la comunidad con A Coruña y Pontevedra en cabeza, con 7.388 y 3.496 más respectivamente.

El número de extranjeros aumentó en 86.883 personas durante el tercer trimestre, hasta 7.518.237. La población de nacionalidad española creció en 43.340. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 435.551 personas. Las principales nacionalidades de los inmigrantes que llegaron a España durante el tercer trimestre del 2026 fueron la colombiana (con 33.200 llegadas), la española (23.600) y la venezolana (19.000). Por otro lado, el número de hogares se situó en 19.953.529, con un aumento de 69.162 durante el mismo período, lo que representa un nuevo máximo.