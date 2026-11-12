El CIS da ganador al PSOE en un barómetro de 45.000 entrevistas que sobrerrepresenta a los socialistas

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijoo, Santiago Abascal y Ada Colau.

El PSOE sería primera fuerza con entre 134 y 143 escaños y la suma de PP y Vox se quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el barómetro preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) basado en más de 45.000 entrevistas. El trabajo demoscópico, desarrollado entre los días 7 y 30 de octubre, vuelve a repetir el mismo patrón de las últimas encuestas al sobrerrepresentar al electorado socialista, ya que un 39 % de los entrevistados reconocen haber votado al PSOE en el 2023. Son siete puntos y medio más del 31,7 % de los votos obtenidos en las últimas elecciones generales. El Partido Popular estaría infrarrepresentado en casi once puntos (22,4 % en la muestra frente al 33 % de las urnas).

Los populares pasarían a ser segunda fuerza con el 25,5 % de los sufragios, una caída superior a los siete puntos. Según el CIS, los de Alberto Núñez Feijoo ceden más de cuarenta escaños: de los 137 actuales a entre 98 y 106. Vox subiría hasta los 57-65 diputados, ante los 33 actuales, mientras Frente Amplio (la coalición heredera de Sumar) caería hasta 7-11. Podemos, que se presenta en solitario, estaría en riesgo de desaparecer con uno o ningún representante.

Los tramos altos de las horquillas atribuidas a los socialistas y otras fuerzas de izquierda (Frente Amplio, ERC, EH Bildu, Compromís-Front Valenciá, Adelante Andalucía, Podemos, BNG, Ara Més-Front Ampli y UPC), permitirían a Pedro Sánchez mantenerse en el Gobierno al rebasar, entre todas estas siglas, los 176 escaños.

El BNG mejoraría sus resultados hasta alcanzar el 1 % de los votos en el conjunto estatal, pasando de un diputado a entre dos y tres.

Esta encuesta se basa en 45.074 entrevistas efectuadas en 4.190 municipios en las 50 provincias y dos ciudades autónomas españolas. «Una encuesta de tal entidad permite obtener una imagen rigurosa de la opinión pública española ante los próximos comicios», defiende el CIS. El trabajo de campo se desarrolló en un período que permite recoger las reacciones y percepciones ante el accidente ferroviario de Urda, aunque no calibra la respuesta a la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes.