La Cámara de Comercio cifra ante la Audiencia Nacional en 74 millones la factura del asalto a Ceuta y avisa de años de crisis

Vista de la playa de El Trampolín, en Ceuta, el pasado 14 de agosto. Reduan | EFE

La crisis provocada por la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio ha dejado ya en Ceuta solo entre agosto y septiembre unas pérdidas económicas estimadas de entre 65,55 y 74,34 millones de euros. La factura se ha duplicado prácticamente en septiembre y amenaza con seguir creciendo, según el informe que la Cámara de Comercio ha remitido a la jueza María Tardón, que investiga el asalto fronterizo en la Audiencia Nacional, la supuesta connivencia de Marruecos y la presunta falta de previsión del Gobierno español.

La institución empresarial ya había presentado a finales de agosto un primer balance de los daños, que cifró entonces en 33 millones de euros, junto a otros 170,1 millones correspondientes al deterioro de la imagen de la ciudad. Sin embargo, el nuevo estudio -al que ha tenido acceso este periódico y que acaba de ser incorporado ahora al sumario- revela que la recuperación esperada nunca llegó y que el impacto económico se ha extendido a nuevos sectores, especialmente al puerto, cuyas pérdidas podrían prolongarse durante años.

La Cámara sitúa la estimación central en 65.551.031 euros y eleva hasta los 74.340.750 euros el escenario más desfavorable. Son cantidades equivalentes a entre el 3,53 % y el 4 % del Producto Interior Bruto (PIB) anual de Ceuta, aunque esta comparación no supone una reducción contable del PIB en esos porcentajes.

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Las cifras proceden de las encuestas a empresas, los datos económicos disponibles y las estimaciones sobre la actividad que habría podido desarrollarse sin la crisis. El informe distingue las pérdidas empresariales del impacto portuario, una parte del cual se calcula mediante escenarios de reducción de actividad pendientes de contrastar con los datos reales.

El deterioro ha sido especialmente acusado durante septiembre. Solo ese mes, las pérdidas empresariales y la contracción del consumo sumaron otros 18,6 millones de euros. A esa cantidad se añade un impacto portuario estimado entre 13,91 y 22,70 millones, lo que eleva la factura mensual a una horquilla de entre 32,51 y 41,30 millones.

El informe subraya que las pérdidas de actividad registradas durante septiembre superaron incluso las del resto de agosto, una vez descontados los primeros días de la emergencia y la suspensión de las fiestas patronales. La caída pasó de 15,72 a 18,60 millones, un incremento del 18,4%.

Una de las principales novedades del estudio es la amenaza que se cierne sobre el puerto de Ceuta. La activación del nivel 2 de protección el pasado 8 de septiembre ha introducido nuevas exigencias operativas que, según la Cámara, pueden llevar a navieras y operadores a trasladar parte de su actividad a otros puertos del Estrecho.

El documento calcula que las pérdidas de actividad portuaria podrían alcanzar los 66,65 millones de euros hasta finales de diciembre en un escenario de reducción del 30% de las operaciones expuestas. Si esa caída llegara al 50 %, el impacto estimado ascendería a 110,60 millones.

Competencia

La competencia de Algeciras, Gibraltar, Tánger Med y Cádiz constituye una amenaza añadida, especialmente para el suministro de combustible a buques y las escalas técnicas. Son operaciones que pueden desplazarse a instalaciones próximas si aumentan los costes, los tiempos de espera o la percepción de riesgo.

Las primeras consecuencias ya afectan al turismo de cruceros. Durante septiembre se confirmó la cancelación de ocho escalas previstas para el 2026, con unas pérdidas estimadas en 728.000 euros. La Cámara revela además que se ha cancelado toda la programación de cruceros para el 2027, cuyos efectos económicos todavía no están incorporados al balance acumulado.

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Turismo hundido y empleos amenazados

El resto de la economía tampoco ofrece señales de recuperación. Durante septiembre, las empresas que cuantificaron sus pérdidas declararon descensos medios de facturación del 50,9 % en el comercio, del 54,6 % en la hostelería y del 62,9 % en las agencias de viajes. Las actividades relacionadas con el ocio y el turismo sufrieron caídas próximas al 75 %.

La demanda turística ordinaria continuó un 80 % por debajo de sus niveles habituales. La presencia extraordinaria de policías, militares, funcionarios y otros profesionales desplazados a Ceuta ha permitido mantener cierta ocupación hotelera, pero sus estancias no compensan el gasto que habrían realizado los visitantes en restaurantes, comercios y servicios.

Un agente de la Policía Nacional durante el desalojo de El Trampolín en Ceuta. Reduán | EFE

El deterioro comienza también a reflejarse en el empleo. Aunque septiembre terminó con un descenso del paro registrado y un aumento de la afiliación, la Cámara advierte de que buena parte de esa mejora corresponde a actividades vinculadas a la gestión de la emergencia.

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El comercio perdió unos 40 afiliados, la hostelería otros 58 y el transporte aproximadamente 62. En conjunto, 160 trabajadores menos en tres sectores esenciales para el empleo privado de Ceuta, mientras crecen las contrataciones extraordinarias en seguridad, limpieza, mantenimiento, sanidad y servicios sociales.

El 37,5 % de las empresas encuestadas aseguró haber adoptado medidas que afectaban a sus plantillas o a la organización del trabajo, desde modificaciones de horarios y turnos hasta reducciones de servicios y aplazamientos de contrataciones.

El nuevo informe llega a la Audiencia Nacional después de que la magistrada María Tardón reclamara a la Cámara de Comercio y a la Confederación de Empresarios de Ceuta una valoración de los daños económicos causados por la entrada masiva de inmigrantes.

La instructora investiga las circunstancias de la crisis, las alertas previas recibidas por las autoridades, las decisiones adoptadas y las posibles responsabilidades penales por unos hechos que podrían constituir un delito contra la paz e independencia del Estado.