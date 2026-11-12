Begoña Gómez se presenta como icono del feminismo en el mitin del PSOE en Sevilla

Rocío Ruz | EUROPAPRESS

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado la palabra este jueves en el mitin de arranque de campaña electoral del PSOE en Sevilla para agradecer el apoyo recibido por los militantes socialistas, especialmente de las mujeres, a las que invitó a dejar de ser "mujeres de". "Soy Begoña Gómez", ha exclamado.

Gómez, a la espera de juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, ha sorprendido al público socialista en medio del evento al acercarse al atril, antes de la intervención de la líder de los socialistas andaluces y de Sánchez.

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Ante un auditorio de miles de militantes y simpatizantes que le ha recibido con aplausos y vítores, ha aseverado estar cansada de la gente que les «juzga» y les dice «cómo tienen que actuar», asegurando que no lo van «a permitir», en una intervención inédita, la primera vez que habla en un mitin del PSOE. En un discurso centrado en el feminismo, ha dicho a las mujeres socialistas que tomen sus propias decisiones: «Que nadie decida por nosotras, que nosotras definimos nuestro camino le pese a quien le pese y digan lo que digan».

Además, de manera indirecta, pidió que las mujeres manifestaran su feminismo votando a los socialistas, que, según ha mantenido, son el «faro del feminismo en el mundo entero». Ha agradecido también el apoyo femenino que le ha llegado en forma de cartas remitidas desde todas partes, a lo cual el público ha respondido con una ovación unísona: «No estás sola, no estás sola».

A su despedida, después de incidir en su invitación a votar al PSOE para «no retroceder», ha dado paso a su «gran amiga» María Jesús Montero, exvicepresidenta primera, con quien se ha dado un caluroso abrazo frente al atril.