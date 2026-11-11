Vox reclama los 40 minutos no emitidos de Abascal en «La revuelta» y suspende las entrevistas en las que los medios no acepten todas sus exigencias

Santiago Abascal entrevistado por David Broncano en el programa «La revuelta» EFE

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha decidido aceptar exclusivamente solo entrevistas que permitan disponer y usar sus respuestas al partido, que ha decidido suspender todas las grabaciones previstas en las que «no se asegure el derecho y autonomía plena» de la formación. Así lo ha anunciado la formación en un comunicado, en el que explica que ha llegado a esta decisión después de que RTVE y la productora El Terrat se hayan negado a publicar los 40 minutos suprimidos de la entrevista del lunes a Abascal en el programa La revuelta.

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Ante este «atropello», informa de que Abascal no acudirá a ningún programa que «pretenda tener el control en exclusiva de las respuestas y que se reserve de cualquier modo el derecho a editar imagen y contenido, hacer cortes y publicaciones que quiera, publicar el contenido total o parcialmente, sin que Vox tenga al menos el mismo y recíproco derecho respecto a la imagen y el contenido».

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Entiende que el ente público y la productora han incumplido «lo acordado de buena fe» y adelanta que ya ha suspendido la entrevista en The Widl Project cuya grabación estaba prevista para este miércoles, 11 de noviembre. La formación asegura que esta cancelación no supone, «en modo alguno, atribución a Jordi Wild de incumplimiento ninguno, sino solo la urgencia de proteger la reputación de Vox y sus candidatos en período electoral».

Vox, que dice respetar la independencia editorial de los programas, ha exigido a RTVE y El Terrat que le entreguen la grabación íntegra de la entrevista en La Revuelta, así como su publicación. Considera que también se ha incumplido lo acordado al haber recortado la entrevista sin que el partido tuviera opción de señalar «qué tramos eran de mayor o menor interés para el espectador». Según explica, quedaron excluidos «mensajes muy importantes»· sobre sanidad, defensa de lo público o energía y que el resultado fue que «el ente público está secuestrando 40 minutos de respuestas» de su candidato cuando «deberían ser de dominio público».

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La revuelta incumplió además, señala, el compromiso de no cambiar la naturaleza y formato habitual del programa.

«Infravaloré a Abascal a nivel comunicativo»

Tras las críticas recibidas por la entrevista a Santiago Abascal, el presentador de La revuelta, David Broncano, empezaba el programa de este martes pidiendo disculpas por cambiar el formato y renunciar a su público habitual en el programa de este lunes con el líder de Vox. «Quiero disculparme antes de nada con el público que no pudo venir al programa, que es nuestro público de verdad y que evidentemente cometimos un error», ha indicado el humorista. Broncano confesaba que se sentía «triste» y «muy decepcionado» consigo mismo, con las decisiones que tomó de cara a la entrevista y con la forma en la que la llevó a cabo.

«Soy consciente de que no estuve a la altura de lo que merece además la televisión pública y lo siento de corazón, desde que salí del programa me sentí así y me disculpo honestamente delante de todo el mundo», ha subrayado. Además, ha explicado que trató de hacer una entrevista «seria» con «tono periodístico» pero ha reconocido que hacerlo «sin lanzarle un dato para contrastarlo, es peligroso».

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Horas antes y a través de un comunicado titulado «La importancia del periodismo y de unos Servicios Informativos propios para garantizar el servicio público de RTVE», el Consejo de Informativos de TVE manifestaba que «alguien debería asumir las responsabilidades» tras la entrevista. Insistía en la «importancia del periodismo, de los Servicios Informativos de RTVE y de no externalizar el servicio público». «La revuelta de anoche nos hizo sentir muy incómodos», aseguraba el Consejo, que apuntaba que «el cambio del público habitual, el abandono de la esencia del programa, que es el humor y el entretenimiento, fueron unos errores graves».

El Consejo se pronunció porque el espacio de Broncano «se convirtió en un programa informativo, pero sin el rigor que debería garantizar un espacio de estas características». «Alguien de RTVE permitió que esta entrevista se presentara como 'seria'», ha señalado. El Consejo de Informativos no analiza «si se debería haber hecho y cómo se hizo», pero cree que «ha quedado más que claro que una entrevista política y más en un proceso electoral, se debe realizar por los servicios informativos y por los informadores de RTVE y, sin duda, con producción 100% interna».