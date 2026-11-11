Silvia Intxaurrondo luce un brazalete rojo en «La hora de La 1» el día de la huelga general

Silvia Intxaurrondo luciendo el brazalete rojo en su brazo

La periodista Silvia Intxaurrondo, presentadora de La hora de La 1, ha lucido un brazalete rojo en un brazo durante la emisión del programa el día de la huelga. La comunicadora dijo que estaba trabajando porque forma parte de los servicios mínimos a los que está obligada RTVE y, como gesto reivindicativo, ha lucido una cinta roja en su brazo.

«Vamos a hacer un seguimiento de cómo se desarrolla esta jornada de huelga general. Este programa, tienen que saber, que se considera un servicio esencial y se está realizando con los trabajadores que hemos sido convocados como servicios mínimos y aquellos que no han secundado el paro», manifestó la presentadora en el arranque del programa.

En RTVE de Cataluña se ha producido un hecho más significativo: un numeroso grupo de manifestantes ha irrumpido en plató y han impedido la emisión del programa El Cafè d'Idees de Gemma Nierga. La periodista ha explicado que el equipo del programa había preparado una programación especial orientada a cubrir de forma exclusiva la jornada de huelga general. Para llevar a cabo dicha cobertura, el espacio contaba con el personal profesional asignado formalmente como servicios mínimos para la corporación pública.No obstante, Nierga ha apuntado que la entrada de los manifestantes en las instalaciones ha imposibilitado el desarrollo del trabajo del equipo técnico y periodístico. Según ha denunciado, los protestantes han impedido de forma directa que el personal ejerza su derecho a informar, al tiempo que se ha vulnerado el derecho de la ciudadanía a recibir dicha información de servicio público durante la jornada de paro.

Por otro lado, Canal Sur se ha ido totalmente a negro. Durante la emisión del espacio informativo Despierta Andalucía, la cadena autonómica ha dejado de emitir a las 8.20 horas, dejando la pantalla en negro con el siguiente mensaje: «La interrupción de la emisión es consecuencia de la convocatoria de la huelga general. Disculpen las molestias». La dirección de Canal Sur ha lamentado que, «pese a los importantes esfuerzos realizados por la empresa, no haya sido posible alcanzar un acuerdo con el comité de huelga sobre la programación alternativa prevista» para este 11 de noviembre.