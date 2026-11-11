Samantha Hudson denuncia haber sido rociada con gas pimienta durante la huelga general: «He estado a punto de ahogarme»

La artista y cantante Samantha Hudson junto a miembros de un piquete informativo, en Gran Vía, Madrid. Ananda Manjón | EUROPAPRESS

Las actrices Samantha Hudson y Laura Weissmahr y la comunicadora María Barrier han sido atendidas este miércoles tras ser rociadas con gas pimienta en la calle Gran Vía de Madrid, durante una protesta con motivo de la huelga general convocada por la vivienda. «Sin hacer nada, ha venido un hombre directo, detrás de los antidisturbios, a echarnos gas pimienta. Me la ha tirado directa a la cara», ha denunciado Hudson tras ser atendida.

La artista ha explicado que las tres estaban «en primera línea, sin ejercer violencia». «Nos han empujado contra la acera, se había tropezado una chica entonces hemos frenado un momento y nos hemos quedado haciendo cánticos», ha señalado. «Ha sido horroroso. Me ha entrado en los ojos, en la nariz, en la boca... He estado a punto de ahogarme», ha indicado la artista conmocionada.

María Barrier ha afirmado por su parte que «han empezado a pegar a un chico que estaba en el suelo» y que las han rociado con gas pimienta «a la cara directamente, a los ojos y a la nariz». «No podíamos ver ninguna de las tres. Nos han hecho el informe médico. Seguimos con la cara ardiendo hasta yo qué sé cuándo», ha declarado Barrier.

Varios detenidos

Dos personas han sido detenidas y se han registrado cargas policiales durante una protesta de centenares de personas que secundan la huelga general de 24 horas convocada este miércoles en todo el país y que han cortado durante varias horas la circulación en la Gran Vía de Madrid.

Los congregados han cortado el tráfico en la práctica totalidad de la Gran Vía, una de las principales arterias de la ciudad, durante unas dos horas al grito de de «Hoy no se consume, hoy no se trabaja» y de «Queremos las llaves de todo Madrid».

Los manifestantes han formado una fila con los brazos entrelazados y han ido avanzando por esta céntrica arteria de la capital bajo la lluvia y al grito de «Huelga, huelga, huelga general», mientras hacían sonar sus silbatos.