El PP se mofa de los sindicatos con una imagen creada con IA
ESPAÑA
Los populares subieron una publicación a la red social X en la que se ve a varias personas con chalecos de UGT y CC.OO. comiendo una mariscada11 nov 2026 . Actualizado a las 14:57 h.
En plena convocatoria de la huelga general en España, el Partido Popular ha colgado en sus redes sociales una fotografía creada con IA como mofa a los sindicatos. «Se acerca un momento crítico de la huelga...el aperitivo», se puede leer en el pie de una imagen en la que aparecen sindicalistas de Comisiones Obreras y UGT con unas bandejas repletas de gambas y cigalas.
No es la primera vez que los populares recurren a la inteligencia artificial como ataque al Gobierno. Hace unas semanas, el PP recreó con IA la imagen y la voz de socialistas o exsocialistas reconociendo delitos de corrupción
El PSOE ha recriminado al PP esta burla. «Feijoo dice que la huelga es un 'disparate'. Ayuso habla de 'basura sindical'. Y ahora esto», reza una publicación en la red social X.
En los días previos a la huelga, el Gobierno ha venido pidiendo «respeto» para los sindicatos y, aunque no han llamado oficialmente a hacer huelga, consideran que la movilización se hace a favor de derechos de los ciudadanos y de una causa, la vivienda asequible, que consideran justa. Feijoo, por el contrario, sostiene que se trata de «una huelga contra la oposición» y por tanto «un disparate» que no se produce en ningún otro país de la Unión Europea.