La organización neonazi Núcleo Nacional tenía planes para desencadenar un «alzamiento armado» en España

Una concentración de miembros de Núcleo Nacional Violeta Santos Moura | REUTERS

Fusiles de asalto, adiestramiento militar en una Ucrania devastada por la guerra, contactos con organizaciones neonazis extranjeras y planes para desencadenar un «alzamiento armado» en España. Este es el escenario global que la Policía Nacional dibuja en torno a Núcleo Nacional, una organización todavía embrionaria pero que pretendía asentarse en diversos puntos del país.

Los investigadores sostienen que sus dirigentes pretendían dotarse de preparación militar, armamento y una estructura organizada para enfrentarse a las fuerzas de seguridad y promover una sublevación contra el sistema constitucional. Este periódico ha tenido acceso al grueso del sumario judicial, incluidos atestados clave de los servicios de Información. Uno de ellos, de 126 páginas, documenta viajes a Ucrania -con el líder del grupo, Iván Rico Olivares, a la cabeza- conversaciones intervenidas y contactos con grupos extremistas internacionales.

Una llamada del 12 de agosto ocupa un lugar destacado en las pesquisas. En ella, Lucas F. A. advierte a otro integrante, Jesús A. R., de que «sin formación no va a funcionar ningún alzamiento». Su interlocutor plantea la necesidad de dotar a Núcleo Nacional de una estructura organizativa, especialmente en materia de seguridad.

Brigada Azov

El atestado identifica entre los desplazados a Ucrania a Aitor R. A., José M. V., Rafael B. S. y Roberto C. A. Los agentes sitúan a algunos de ellos junto a integrantes de la 12.ª Brigada de Fuerzas Especiales Azov, incorporada a la Guardia Nacional ucraniana, un conocido grupo neonazi que desde el inicio de la invasión rusa figura encuadrado en las tropas de Kiev.

Las pruebas incluyen fotografías de militantes con sudaderas de Núcleo Nacional y prendas identificadas con Storm Front, una plataforma de propaganda supremacista. En un vídeo, dos hombres vestidos con chalecos antibalas manipulan y disparan armas que los investigadores describen como fusiles del tipo AK-47.

En otra secuencia aparece Aitor R. A. con chaleco táctico y un fusil. Las comunicaciones intervenidas sitúan a algunos participantes a unos veinte kilómetros de la frontera rusa, en una localidad castigada por la guerra. En una conversación con su esposa, uno de los desplazados describe los destrozos provocados por los bombardeos mientras se escuchan sirenas de alarma.

El objetivo de la expedición, según los investigadores, era que los viajeros regresaran para transmitir la instrucción adquirida a las delegaciones españolas. La policía detectó también interés por el boxeo y otras disciplinas de combate, además de conversaciones sobre la disponibilidad de pistolas y rifles sin licencia.

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Ese escenario pesó en la decisión de anticipar la operación del viernes 6 de noviembre. Núcleo Nacional había organizado para el día siguiente una manifestación desde la plaza de España de Madrid hacia la sede del PSOE en Ferraz. Los agentes avisaron del riesgo de enfrentamientos con grupos antifascistas y con las fuerzas de seguridad, agravado por la anunciada llegada de delegaciones extranjeras.

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El informe advertía de posibles «alteraciones graves del orden público», daños materiales y agresiones. Ante esos indicios, la Comisaría General de Información solicitó actuar contra los principales responsables antes de la marcha. Los mandamientos judiciales dieron paso a diez registros en siete provincias. Los detenidos quedaron luego en libertad.

El atestado documenta contactos con veinte organizaciones de catorce países, incluida Patriot Front, de Estados Unidos, y formaciones de Alemania, Francia, Hungría y Rumanía. Algunas aparecían anunciadas en la convocatoria de la marcha madrileña suspendida tras las detenciones.