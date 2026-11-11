El juez tumba la semilibertad dada por el Gobierno vasco a Anboto

La exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre Anboto, en una imagen de archivo cuando salió de la cárcel de Martutene, en San Sebastián Javier Etxezarreta | EFE

Nuevo golpe de la Justicia a la concesión de terceros grados y regímenes de semilibertad del Gobierno vasco a presos condenados por su pertenencia a ETA. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha revocado la decisión del Departamento de Justicia de aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la que fuera jefa de la banda Soledad Iparraguirre, Anboto, así como los terceros grados otorgados a los miembros de la banda terrorista Jon Antonio Olarra Guridi y Arkaitz Aguirregabiria. Es la segunda ocasión en apenas unos meses en que la Justicia echa para atrás la salida parcial de Anboto.

En tres autos, el magistrado José Luis Castro estima los recursos presentados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra la propuesta de la Junta de Tratamiento en el caso de Anboto y las decisiones del Gobierno vasco en relación con las medidas penitenciarias concedidas a los otros dos presos de ETA.

En la resolución relativa a Iparraguirre, el juez rechaza de nuevo aplicar el régimen de semilibertad del artículo 100.2 porque considera que se dan las mismas circunstancias que en la denegación anterior, al tiempo que recuerda la gravedad de los delitos y que la interna no se licencia de forma definitiva hasta septiembre del año 2034. La Audiencia Nacional ya anuló la medida en abril y el Departamento de Justicia volvió a concederle el 100.2 a principios de septiembre

Considera, además, que la Administración Penitenciaria no ha propuesto, más allá de una actividad de voluntariado, nuevos elementos fácticos que justifiquen la aplicación del régimen de semilibertad.

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En el caso de Olarra Guridi, autor de 10 asesinatos consumados y 144 frustrados, el juez señala que existe una evolución positiva, pero considera que la progresión acordada a través del 100.2 se ha producido en un período relativamente corto, pues se le concedió en julio de 2025. En este sentido, el magistrado entiende que para el tercer grado se necesita un tiempo mayor que permita constatar la existencia de los factores favorables existentes.

Además, subraya que no debe obviarse que se trata de un caso con delitos de terrorismo de extrema gravedad, en los que la evolución tratamental debe analizarse como una valoración compleja, en la que se unen factores propios del tratamiento, cumplimiento de condena (licenciamiento el 7 de septiembre del 2032) y abono de responsabilidad civil consolidada como mecanismo de reparación a las víctimas.

Por todo ello, el juez considera que conviene mantener el régimen de semilibertad del artículo 100.2 actual, «al tratarse de delitos de terrorismo que, como acertadamente señala el Ministerio Fiscal, constituyen una de las formas más graves de delincuencia contra las víctimas, los derechos fundamentales de las personas y el propio sistema democrático».

Castro también revoca el tercer grado concedido a Arkaitz Aguirregabiria, autor de 38 delitos de terrorismo, entre ellos el asesinato del gendarme francés Jean-Serge Nérin, y acuerda mantenerle en el régimen de semilibertad del artículo 100.2.