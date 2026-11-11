Un miembro de un piquete informativo hace pintadas en una agencia inmobiliaria este miércoles Vitoria. ADRIAN RUIZ HIERRO | EFE

«La verdad es que hoy he venido a trabajar con miedo». En la recepción de la sede central de Alquiler Seguro, Elena Cabello atiende a clientes por teléfono y vigila la puerta acristalada que, a diferencia de lo habitual, este miércoles no se abre de forma automática sino solo después de llamar a un timbre. La tarde anterior, varias decenas de miembros del Sindicato de Inquilinas entraron en tromba en el local de esta inmobiliaria, situado en la madrileña avenida de América, lanzando octavillas, estampando pegatinas por las paredes y las mamparas de las oficinas, lanzando proclamas a favor de la huelga general y, según los trabajadores, también insultos.

En un paro general atípico que tiene como principal reivindicación luchar contra las dificultades del acceso a la vivienda, las inmobiliarias se han convertido en objetivo de los piquetes de sindicatos tradicionales y, especialmente, de organizaciones como el Sindicato de Inquilinas, instigador de la huelga y cuyo principal objetivo es «acabar con el negocio de la vivienda».

Este miércoles, muchas agencias inmobiliarias en distintos puntos del país han amanecido con pintadas que rezaban «Fuera especuladores», «Culpables fuera del barrio» o «Ladrones», con escaparates cubiertos de pegatinas que llaman a la huelga o apedreados.

Denuncias de la patronal

La situación ha alarmado al sector, que ha puesto en marcha un Observatorio Nacional de Incidencias Inmobiliarias «para conocer en tiempo real la situación de las empresas del sector en toda España, ofrecer respaldo a sus profesionales y trasladar un mensaje de serenidad y tranquilidad ante las posibles alteraciones que puedan producirse durante la jornada», anunció la Federación Española de Empresas Inmobiliarias en un comunicado.

La patronal también ha denunciado «los actos vandálicos registrados en días previos en empresas inmobiliarias, así como las ocupaciones de oficinas protagonizadas por colectivos no sindicales», según ha señalado la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Algunas agencias han decidido no abrir este miércoles, como la oficina que Tecnocasa tiene casi enfrente de la sede central de Alquiler Seguro y que avisaba a sus clientes de que, con motivo de la jornada de huelga, la oficina permanecería cerrada. Otras, como la de Redpiso en la vecina calle de López de Hoyos, han levantado la persiana, aunque con cautela.

«Esta mañana hemos abierto con miedo, porque hemos visto en redes lo que ha pasado en otros sitios», reconoce Noelia Gandú, coordinadora de la sucursal. Un rato antes les ha visitado un piquete informativo -«no sé de qué sindicato eran»- para informarles sobre la huelga y animarles a participar en la manifestación de la tarde. «Han venido pacíficamente, y nos han respetado cuando les hemos pedido que no nos pusieran pegatinas», señala la trabajadora.

De las pintadas no se ha librado tampoco la inmobiliaria de Eduardo Molet, conocido por sus campañas publicitarias en las que se disfraza de genio y por su gran presencia pública. Su local en la calle Fernando el Católico de Madrid ha aparecido esta mañana con letreros de «Buitre» y «Especulador», y con la cerradura de acceso rota.

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Entre los vídeos de piquetes que más han circulado por redes y que han puesto en alerta a muchos trabajadores está precisamente el que sufrió Alquiler Seguro, que el Sindicato de Inquilinas ha compartido en su cuenta de X.

«Las inmobiliarias son culpables de la crisis de vivienda que vivimos en este país y deben abolirse. ¡Vamos a acabar con todas las inmobiliarias!». Megáfono en mano, rodeada de miembros del Sindicato de Inquilinas, y ante la mirada estupefacta de los empleados, Alicia del Río, una de las fundadoras de la organización activista, enumeraba el martes en el asalto a la sede de Alquiler Seguro las razones por las que han puesto en la diana a estas empresas: «Descuelgan el teléfono para decirles a los caseros que suban el alquiler, meten cláusulas abusivas en los contratos, nos obligan a pagar honorarios aunque sea ilegal».

Trabajadores señalados

En la sede central de Alquiler Seguro aún quedan restos de las pegatinas que los miembros del Sindicato de Inquilinas pegaron en la oficina. El grupo, uno de los mayores del país especializado en alquiler, que gestiona unas 30.000 viviendas de renta, asegura que 40 de sus 63 oficinas que tienen repartidas por toda España han sido vandalizadas, bien con pintadas o porque han amanecido con silicona y chicles incrustados en las cerraduras, para evitar que pudieran abrir.

«Lo que más nos preocupa son las amenazas a los trabajadores, las intimidaciones, en algunos casos insultos, o como en Vitoria, con amenazas de muerte. Estamos notando una afectación psicológica, un daño moral a nuestros trabajadores», lamenta Gerardo Neistat, director de Comunicación de Alquiler Seguro.

Según Neistat, que también es el director del Observatorio del Alquiler, «desde 2019 se ha instalado una confusión muy grande entre la política de vivienda privada y la política de vivienda social». En España, afirma, no se ha construido vivienda social en los últimos 15 años, y «no llegamos al 2,3% de vivienda de titularidad pública, mientras que en países conservadores como el Reino Unido superan el 9,5 %».

El parque de viviendas en España está muy atomizado, porque el 90% de las casas en alquiler, pertenece, afirma Neistat, a particulares, «a los españolitos de toda la vida que compraron sus viviendas, que vinieron de los pueblos en en el tiempo del franquismo, llegaron a las ciudades, compraron y alquilan».

El alto precio de la vivienda —no solo de alquiler, también de propiedad—, que ha quedado completamente desfasado con los salarios que se pagan de media en España, es el detonante de esta movilización a la que llamó el Sindicato de Inquilinas pero a la que se han sumado organizaciones sindicales tradicionales como CC. OO, UGT, CGT o la CNT.

Según un estudio de Comisiones Obreras publicado el pasado mes, la vivienda en propiedad se encareció en un 108% entre 2013 y 2016, mientras que los sueldos aumentaron solo en un 30% en el mismo periodo.

Como resumía el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, para justificar el paro general: «No hay salario que aguante el precio de la vivienda en nuestro país».