El Gobierno da más poder a los maquinistas en plena tormenta ferroviaria

Carlos Cuerpo, este martes a su llegada al funeral por las víctimas del accidente de Urda. Ángeles Visdómine | EFE

El Gobierno ha reforzado la capacidad de decisión de los maquinistas sobre la circulación de los trenes, en plena crisis de seguridad ferroviaria. El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ley que reconoce expresamente su derecho a detener un convoy o a negarse a iniciar la marcha ante situaciones de «riesgo grave e inminente», y establece garantías frente a sanciones y represalias laborales. El Ejecutivo da así respaldo legal específico a los trabajadores para actuar ante posibles peligros, en un momento en el que la sucesión de accidentes ha disparado la preocupación por la seguridad de la red.

La medida no supone que los maquinistas puedan interrumpir un servicio sin justificación, pero sí refuerza su protección cuando aprecien un riesgo grave e inminente y adopten medidas proporcionadas para evitarlo. Además, para facilitar que las incidencias puedan investigarse sin que los profesionales teman consecuencias laborales por informar de ellas, el decreto también establece canales confidenciales para notificar riesgos.

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Un intento de frenar la huelga

El Ejecutivo aprobó estas medidas in extremis, en plena primera jornada de huelga de maquinistas de Renfe, la cual provocó importantes alteraciones en las redes de Cercanías y Rodalies. El nuevo ministro de Transportes (tras la dimisión de Óscar Puente), Carlos Cuerpo, había intensificado la semana pasada los contactos con las organizaciones sindicales para intentar cerrar un acuerdo que evitara las movilizaciones. Las conversaciones terminaron sin éxito.

La premura del Gobierno quedó patente en la comunicación del acuerdo. Transportes anunció el decreto mucho antes de la habitual rueda de prensa posterior al consejo de ministros, mientras las incidencias se acumulaban en distintas líneas ferroviarias. Varias fuentes sindicales, no obstante, aseguraron que necesitaban estudiar el texto aprobado antes de valorar si satisface sus reivindicaciones. También recordaron que buena parte de las reformas aprobadas proceden de los compromisos que Transportes adquirió con los sindicatos el pasado febrero.