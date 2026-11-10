Feijoo sustituirá el ingreso mínimo vital por una renta ligada a la aceptación de empleo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, durante la presentación del programa electoral de su partido. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

El PP presentó este martes su programa electoral para las elecciones del 29 de noviembre, en el que las prioridades son «Reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición y la autoestima de España». Feijoo aseguró durante la presentación del programa que España está «en el momento más trascendental de los últimos 50 años» porque se han debilitado «el poder, la nación común y los españoles, a los que se nos ha impuesto la idea de que debemos resignarnos a vivir por debajo de nuestras posibilidades».

Entre las 249 medidas destaca la creación de una Renta de Activación que aglutinaría tanto el Ingreso Mínimo Vital como el resto de subsidios existentes para personas con bajos ingresos en un solo camino hacia el empleo, compatible con el trabajo desde el primer día. Según anunció Feijoo durante la presentación del programa, se creará una nueva renta que estará justificada únicamente como un «puente hacia el empleo» para quienes «pueden trabajar». Según explicó, «la mejor política social es la que devuelve a cada persona la capacidad de valerse por sí misma».

«Trabajar tiene que compensar más que no hacerlo», sostuvo Feijoo para explicar el apartado 173 de su programa. La Renta de Activación se aplicará en colaboración con las comunidades autónomas y percibirla será compatible con el empleo desde el primer día, de manera que aceptar un trabajo «siempre mejore la renta del hogar» y «la situación familiar».

El rechazo reiterado y sin causa justificada de empleos adecuados «tendrá consecuencias graduadas» y podrá llegar a la pérdida de las ayudas.

Feijoo estableció que la prioridad de su programa es que España no necesita «un Estado más grande», sino «un Estado que funcione». Y ese objetivo no se puede lograr con «colegas de partido» ni confundiendo la fortaleza del Estado con su tamaño.

Inmigración

Máximo de siete días. En materia de inmigración, el programa del PP defiende que quienes entren irregularmente por la frontera serán identificados «en un máximo de siete días» y que las devoluciones se producirán «sin demora». También se evaluará si suponen «un riesgo para la seguridad». Tras esos controles, se tramitarán con rapidez «las solicitudes de asilo o la devolución que corresponda». En situaciones de emergencia migratoria se reducirán los plazos y trámites al máximo para «retornar cuanto antes a quienes hayan entrado ilegalmente».

«Prioridad»

Arraigo verificable. Se establecerán «criterios de prioridad en el acceso a determinadas ayudas, prestaciones y recursos públicos para procurar la asignación prioritaria a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable con España». Se tendrán en cuenta, entre otros elementos, «el empadronamiento, la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema». A diferencia de lo que interpreta Vox, los criterios «no podrán basarse exclusivamente en la nacionalidad».

Regeneración

No habrá indultos para los corruptos. En el plano de la regeneración democrática, se establece que «la impunidad no será moneda de cambio para gobernar». Se derogará la ley de amnistía y no podrán ser indultados «los condenados por corrupción, terrorismo, delitos contra la integridad territorial o el orden constitucional ni por delitos graves contra menores». Se reformará también el suplicatorio para evitar que «pueda convertirse en un instrumento de impunidad ante la Justicia». Además, se revisarán los aforamientos y se corregirá «su extensión excesiva para devolverlos a una concepción limitada y justificada, conforme a la Constitución y a los estándares europeos».

Concebido no nacido

Contará para las ayudas. El El Gobierno pondrá en marcha «medidas que favorezcan que las personas puedan tener el número de hijos que desean y en el momento que quieran». Además, «el concebido no nacido computará para determinar las ayudas y beneficios que correspondan a la familia». Cualquier mujer que quiera ser madre será ayudada.

Profesiones de riesgo

Policía y guardias civiles. El programa reconoce en su punto 32 que las profesiones de policía y guardia civil serán consideradas de riesgo. También se culminará un acuerdo de equiparación salarial y se actualizarán las dietas.

Presupuestos

Solo una prórroga. Nadie gobernará sin Presupuestos, de forma que dos prórrogas presupuestarias consecutivas «obligarán a convocar elecciones».

Eutanasia

Ley de cuidados paliativos. Respecto a la eutanasia, el PP plantea una «ley nacional de cuidados paliativos» para que «nadie se vea empujado a la aceleración de la muerte por falta de alternativas». Se acompañará a las familias durante la enfermedad y el duelo.

Medidas ocultas

Se anunciarán en la campaña. En el programa electoral presentado ayer por el PP hay ocho puntos que aparecen sin texto porque el partido se reserva su presentación para la campaña.

El PP quiere acabar con los pinganillos en el Congreso

El programa del PP establece que el castellano volverá a ser «la lengua común de trabajo en el Congreso». Para ello, se reformará el reglamento con el fin de que los debates parlamentarios se desarrollen «en la lengua común de todos los españoles». El castellano será también la lengua de trabajo en los órganos de máximo nivel de cooperación entre el Gobierno de España y las Comunidades, sin perjuicio de la protección de las lenguas cooficiales.