Feijoo, en «El hormiguero»: «Si no consigo una mayoría, la tendré que completar con Vox»

Motos y Feijoo, este miércoles en «El hormiguero».

Antes de dar la bienvenida a Alberto Núñez Feijoo, Pablo Motos se refirió brevemente a Sánchez: «Quiero aclarar que hemos llamado a los dos candidatos y uno de ellos no se ha presentado. Le hemos insistido a Sánchez durante más de un mes, llamando cada día, mandando mensajes, pero ha decidido no venir». El presentador de El hormiguero tachó el gesto del presidente socialista de «torpe» y «cobarde», y aseguró que le habría gustado preguntarle por los principales boquetes de la legislatura (el caso Leire Díez, las «prostitutas», Ábalos, Cerdán, Koldo...). «Le habría preguntado por qué siempre que hay un problema real en el que hay que ser eficaz, los ciudadanos se sienten abandonados a su suerte mientras el Gobierno dice que lo hace todo bien», concluyó Motos. Y dio la bienvenida al candidato del PP.

El primer tema que ambos abordaron fue la huelga de este miércoles, que Feijoo definió como «un acto camuflado de campaña electoral por parte de los sindicatos». Aseguró que les había advertido de que el parón «era un error histórico» y lanzó una advertencia a Sánchez: «El 29N, lo siento por él, pero no hay huelga. La gente va a votar». También lamentó que la huelga sea ahora, cuando a lo largo de la legislatura ha habido muchas otras ocasiones en las que se podría haber hecho. «Mira que no se pueden hacer huelgas. Por la corrupción generalizada en el Gobierno, por la pérdida de poder adquisitivo... Pues no, se hace una huelga contra la oposición». De todas formas, «es evidente que ha sido un fracaso», dijo, entre risas.

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Motos le preguntó también por el accidente de Urda, que el popular aseguró que se podría haber evitado. «Por lo menos, este segundo accidente», opinó, recordando la tragedia de Adamuz a principios de año. Sobre Óscar Puente, el ministro de Transportes ahora dimitido, comentó que es «mala persona» y que no se hizo a un lado por empatía con las víctimas, sino «porque lo embistieron las encuestas». Además, se marchó justo al día siguiente del cierre de las listas electorales, «así que va de número uno por Valladolid». Cuando el presentador intentó comparar el caso con el de Carlos Mazón —expresidente popular de la Comunidad Valenciana—, que tardó un año en renunciar a su cargo después de la dana, Feijoo respondió con rapidez. Sostuvo que el equivalente a Puente son los dos miembros de la Generalitat que Mazón cesó a los dos días del desastre, y que Mazón es equivalente a Sánchez. «¿El señor Sánchez se ha ido? No solo no ha dimitido, sino que dice empatizar con las víctimas cuando ayer [por el martes] se fue a grabar una entrevista a Barcelona durante el funeral en la catedral de Toledo».

Después de que el líder del PP esgrimiese el programa del partido, Motos le preguntó por Abascal. «Solo hemos hablado del Senado, para parar la opción de que la lista única de izquierdas consiga mayoría absoluta —respondió—. No hemos hablado ni un minuto de coalición de gobierno, de cargos, de vicepresidentes... Cero». Eso sí, el popular reconoció que si no consigue una mayoría absoluta, la tendrá que completar. «Vox va a tener nuestro mismo objetivo, que es conseguir un cambio de Gobierno en España».

Acto seguido, Feijoo lanzó su gran promesa: si llega a la Moncloa y no logra aprobar los Presupuestos Generales del 2027, convocará elecciones. «Tengo que ser consecuente con lo que exijo como líder de la oposición», explicó.

El presidente del Partido Popular consideró «evidente» que en el móvil de Sánchez «tiene que haber alguna cloaca que comprometa su independencia en relación con Marruecos» y tachó nuevamente de «invasión» la crisis de Ceuta. «Yo no recuerdo en qué siglo se produjo una invasión del territorio español».

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El aborto y la eutanasia

El momento más incómodo de la entrevista llegó cuando Motos le preguntó al candidato sobre la ley del aborto. Feijoo terminó asegurando que no va a hacer ninguna enmienda sobre la ley, después de que el presentador lo pusiese contra las cuerdas. «¿Por qué piensa que una chica de 16 años no está capacitada para abortar, pero sí para ser madre?», le planteó, hablando sobre la propuesta popular de informar a los progenitores de una menor que quiera abortar. «Al debate sobre la muerte digna tiene que precederlo otro, que es el de la vida digna. Si una chica duda si abortar o no, yo creo que las personas que más la quieren en el mundo son sus padres. No pasa nada por tener una conversación. Si el padre la ve decidida, lo que tiene que hacer es ayudarla», dijo Feijoo, visiblemente incómodo.

Tampoco «voy a tolerar que un ministro entre por la mañana siendo un hombre, y que al día siguiente vaya al registro y me diga que es mujer», expresó el popular sobre los derechos de las personas transexuales. Y aseguró que cambiará la ley de eutanasia porque «los médicos que hemos consultado» nos dicen que esa ley puede producir «determinados efectos inadecuados». No concretó mucho más sobre el tema, aunque sí recordó el caso de Noelia Castillo, una joven de 25 años que consiguió la eutanasia después de quedar parapléjica y con dolor crónico tras un intento de suicidio.

Feijoo terminó la entrevista entregando a Motos su compromiso como candidato y el programa del PP, por escrito. «En el caso de ganar las elecciones, me comprometo a volver al Hormiguero en los primeros cien días de mandato. Para que me preguntes qué es lo que he cumplido de todo lo que prometo aquí».