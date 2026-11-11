El Ejecutivo y sus socios apoyan el paro, y el PP compara a los convocantes con «ministros»

Unai Sordo y Pepe Álvarez, la noche del martes en Madrid. Juanjo Martín | EFE

La huelga general convocada para este miércoles por los sindicatos mayoritarios es el último ring para Gobierno y oposición. Mientras el Ejecutivo y sus socios de investidura defienden la movilización para reivindicar el derecho a una vivienda digna, el PP asegura que es el «último servicio» de UGT y CC.OO. «al sanchismo», y que espera que fracase, y Vox opina que el paro ni siquiera debería ser legal.

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El Ejecutivo pide respeto para los sindicatos. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, reivindicó la movilización como una protesta «a favor de los derechos del conjunto de la ciudadanía». «Lo que sí que pido es respeto, respeto para los sindicatos», agregó durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, donde defendió que España ha experimentado «importantísimos avances» gracias al diálogo social, con reformas como la laboral y la de las pensiones. También el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, expresó su «apoyo sincero, rotundo y absoluto» a la huelga, y animó a los trabajadores a secundarla para defender el derecho a la vivienda. Bustinduy recordó que «todos los derechos que tiene la clase trabajadora en este país se han conquistado luchando y haciendo huelgas».

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Ayuso: «Toda esa basura sindical se va a acabar». El secretario general del PP, Miguel Tellado, afirmó que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene «dos ministros» más de los oficiales, que, en su opinión, son los líderes sindicales de UGT, Pepe Álvarez, y de CC.OO., Unai Sordo. «Se trata de una especie de huelga preventiva contra quien aún lidera la oposición [...]. Es el último servicio de los sindicatos al sanchismo», lamentó. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tachó la huelga de «corrupción mafiosa» propiciada por los partidos de la izquierda y los sindicatos, y aseguró que había hablado con Alberto Núñez Feijoo, a quien le pidió que le prometiera que «toda esta basura sindical se va a acabar». «Y me ha dicho: “No lo dudes”», añadió la baronesa. El vicesecretario Elías Bendodo consideró que el paro «va a ser un fracaso» porque «se lo cargó María Jesús Montero [la secretaria general del PSOE-A] cuando dijo que era contra la oposición».

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Abascal opina que el paro no debería ser legal. El presidente de Vox, Santiago Abascal, afirmó que la huelga no debería ser «legal», y describió a los sindicatos como «los enemigos del pueblo».

sumar

Barbero dice que estarán «en los piquetes». La portavoz de Sumar y candidata de Frente Amplio al Congreso, Verónica Martínez Barbero, animó a los trabajadores a secundar la huelga general. «Vamos a estar en los piquetes y en las manifestaciones. Estaremos donde la clase trabajadora gallega vaya a estar pidiendo una vivienda digna, un salario digno y unos servicios públicos dignos, más fuertes y más públicos», sentenció en un acto en Santiago. La diputada de Más Madrid y número dos de Frente Amplio, Tesh Sidi, apuntó que este paro persigue defender el derecho a una «vivienda digna» y «mejores salarios». «Yo les recomendaría a Feijoo y Abascal que bajaran a hablar con los piquetes», emplazó el cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado.

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Pontón, por «unha mobilización masiva». La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, hizo un llamamiento para movilizarse «de maneira masiva para ter unha vida digna e unha vivenda», y que esta «volva ser un dereito». Así lo manifestó en una visita al barrio del Agra del Orzán, en A Coruña, junto al diputado y candidato al Congreso por la provincia de A Coruña, Néstor Rego. «A vivenda é a principal causa de precariedade e exclusión social, a especulación está a empobrecer á clase traballadora e roubando o futuro aos mozos», señaló Pontón.

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Montero pide que se proteste «contra los especuladores». La candidata de Podemos Irene Montero censuró la postura de PP y Vox contra la huelga, al espetar que las dos formaciones estarían con los «defensores de los esclavistas cuando existía la esclavitud», y recalcó que la convocatoria es «contra los especuladores» y frente a todos los que están haciendo negocio con la vivienda.

ERC

Los republicanos urgen a participar «de forma activa». El número tres de ERC por Barcelona, Jordi Albert, llamó a participar «de forma activa» en el paro.