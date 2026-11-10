Cuerpo empieza a desmantelar la cúpula de Puente en Transportes

Sánchez y Cuerpo, en una imagen de archivo. J.J.Guillen | EFE

Primero cayó Adif. Este martes, el gabinete de Puente y Renfe puede ser la siguiente. Carlos Cuerpo ha empezado a desmantelar la cúpula que heredó de Óscar Puente en Transportes, y lo hace con un criterio claro: menos política y más perfil técnico. A 19 días de las elecciones generales y con la tragedia de Urda (Toledo) todavía muy reciente, el vicepresidente primero ha cambiado quién manda en el ministerio, en Adif y en Renfe.

La primera en salir es Encarnación Sandonis, jefa de gabinete del exministro y una de sus colaboradoras más cercanas. El Consejo de Ministros aprobó su cese y pasará a ser asesora en el ministerio. Sandonis, licenciada en Periodismo, ya fue directora de gabinete de Puente en el Ayuntamiento de Valladolid entre el 2019 y el 2023, durante su segundo mandato como alcalde. La sustituye un perfil muy distinto: Jorge Fabra Portela, economista del Estado desde el 2008, exdirector general del Plan de Recuperación hasta febrero del 2024, que ha pasado por el Tesoro, donde llevó los asuntos del FMI, y por la Airef.

Leer más: Toledo recuerda a los muertos de Urda entre críticas a la ausencia de Sánchez

Antes había caído el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, que dimitió el viernes «cinco minutos antes de que le cesaran», según fuentes de Adif. Su salida se produce en plena investigación de los posibles errores cometidos el 28 de octubre en el centro de control de tráfico de Adif en Madrid-Atocha, y podría arrastrar en las próximas horas a su jefe de gabinete, Salvador Almenar. El equipo de Cuerpo baraja dos nombres para relevarle, uno de ellos de la dirección de Renfe, y quiere dar más peso a la dirección de Seguridad.

Renfe, en el aire

La pieza grande sigue en el aire. La huelga de maquinistas del Semaf, que este martes paraliza Cercanías y Rodalies y se repetirá el jueves, ha dañado la confianza en el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. En el ministerio califican de «muy mejorable» su relación con el sindicato. Oficialmente, su destitución no está decidida, pero las fuentes reconocen que la tensión entre ambos es evidente.

Detrás hay un choque de estrategias. Cuerpo se reunió el jueves con el Semaf y no hubo acuerdo. Desde entonces, el vicepresidente intenta mantener abierto el diálogo, mientras que Heredia prefiere la confrontación y busca imponerse a los maquinistas.

Leer más: El Gobierno da más poder a los maquinistas en plena tormenta ferroviaria

Este martes, el Gobierno también ha aprobado un paquete de seguridad ferroviaria que, además, atiende parte de lo que reclama el sindicato. Refuerza la inspección de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, aclara las condiciones de trabajo de los maquinistas y les permite detener el tráfico si detectan riesgo. También incorpora la cultura justa a la Ley del Sector Ferroviario.

Heredia llega a este momento con mucho peso encima. Su mandato acumula una crisis operativa continua y tres accidentes graves: Adamuz y Gelida en enero, y Urda en octubre. En total, 116 víctimas mortales. En los tres casos, Renfe se ha presentado como perjudicada.