Caos en Madrid y Barcelona en el primer paro de los maquinistas

Pasajeros, este martes en el interior de la estación de cercanías de Atocha, en Madrid. Mariscal | EFE

La huelga de los maquinistas de Renfe colapsó este martes el transporte ferroviario en buena parte de España. El paro convocado por el sindicato mayoritario, Semaf, al que está adscrito el 90 % del personal, se dejó notar con especial intensidad en los servicios de cercanías de Barcelona y Madrid.

Tanto la operadora pública como la Generalitat acusaron a los convocantes de incumplir los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes, que son del 75 % en horas punta en la capital de España (50 % para el resto de la jornada), y del 66 % en el caso de Rodalies (33 % en horas valle). Incumplimiento que se tradujo en miles de pasajeros tirados en los andenes a la espera de un tren.

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Los convocantes rechazaron esta versión, y atribuyeron el caos en las estaciones a problemas logísticos y a la mala gestión de la compañía. El sindicato cifró el seguimiento de la huelga en casi el 100 % del colectivo, unos 7.000 profesionales en todo el país. Los maquinistas protestan así por lo que consideran un «incumplimiento de los compromisos adquiridos» el pasado mes de febrero para mejorar la seguridad, dedicar más recursos al mantenimiento y ampliar plantillas, tras las últimas catástrofes ferroviarias de Adamuz y Urda. Semaf aplazó a última hora de ayer el paro convocado para este jueves, que tendrá lugar, en principio, el 23 de noviembre. El motivo es el decreto aprobado por el Consejo de Ministros con nuevas medidas de seguridad, y «dar un margen» de tiempo a la negociación con el Gobierno.

Efecto rebote

En los cercanías de Madrid, nueve de cada diez convoyes entre las seis y las nueve de la mañana tuvieron que ser suprimidos (89,57 %) por falta de personal, según la dirección de Renfe. El caos en las vías provocó un efecto rebote sobre la movilidad, con aglomeraciones en paradas de autobuses y ferrocarriles suburbanos, además de embotellamientos en los principales accesos por carretera.

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En Barcelona, entre las seis y las nueve de la mañana, Rodalies registró un cumplimiento de apenas el 50 % de los trenes previstos, lo que significa que dejaron de circular la mitad. «Es desesperante, no hay derecho; hace más de una hora que espero aquí, y ahora dicen que mi tren se ha cancelado; es una vergüenza», se lamentaba indignada una usuaria de la R-1 en la estación de Sants.

El presidente catalán, Salvador Illa, pidió a los maquinistas «respeto» por los servicios mínimos y les advirtió de que «actuarán» para que se cumplan. La Generalitat instó a Renfe a expedientar a quienes este martes no acudieron a su puesto de trabajo. «Llegaremos hasta el final en estos expedientes», aseguró la consejera del ramo, Sílvia Paneque, que recomendó a los usuarios buscar medios alternativos al tren para sus desplazamientos.

También la compañía estatal recomendó a los viajeros que opten por transportes alternativos —este miércoles, los maquinistas secundan la huelga del 11N—, y habilitó en su página web un sistema de justificantes para los afectados. Más de 900.000 personas utilizan el tren a diario en Madrid y su entorno, y otras 400.000 lo hacen en Barcelona.

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En alta velocidad y larga distancia (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) se registraron un 40,8 % de supresiones durante la mañana. También presentaron graves problemas las conexiones del norte (entre Madrid, Galicia, Castilla y León y Asturias), así como las del nordeste (entre Madrid, Aragón y Cataluña).