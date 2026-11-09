La Xunta blinda el transporte y las emergencias para la huelga del 11N

Un bus urbano, en una de sus paradas en Ourense. ALEJANDRO CAMBA

La Xunta hizo pública este lunes en el Diario Oficial de Galicia la orden que regula los servicios mínimos para la jornada de huelga general de este miércoles. El objetivo, una vez más, conciliar un derecho fundamental de los ciudadanos con el mantenimiento de los servicios esenciales para afrontar un paro que, por vez primera, coincide 24 horas antes de que arranque oficialmente la campaña electoral de unas elecciones generales. He aquí las principales claves de la orden.

Movilidad

El transporte público por carretera es uno de los servicios afectados. Para los trayectos interurbanos de menos de 25 kilómetros, que no formen parte del transporte escolar integrado, se garantiza el 50 % de las expediciones entre las 6.00 y las 9.00 horas y entre las 18.00 y las 21.00 horas. En los recorridos de más de 25 kilómetros con origen o destino en alguna de las siete ciudades gallegas, se mantendrá una expedición de ida y otra de vuelta en los servicios con salidas anteriores a las 14.00 horas y posteriores a las 18.00. También se garantizarán los servicios especiales de transporte de trabajadores anteriores a las 9.00 horas y posteriores a las 18.00 . Los horarios podrán consultarse en la web oficial de bus.gal. La Xunta mantiene la totalidad del transporte que opere con una finalidad sanitaria y funeraria. Por su parte, el Ministerio de Transportes ha decretado servicios mínimos del 65 % para los trenes de media distancia y del 73 % para alta velocidad y larga distancia.

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Sanidad y enseñanza

Los servicios mínimos del Sergas se publicarán este martes en el DOG. Y son superiores a los de un domingo o festivo. En el 061, los PAC, urgencias y UCI de los hospitales habrá servicios del 100 % y se mantiene la actividad quirúrgica urgente o inaplazable, además de las pruebas y consultas en los hospitales gallegos. Los centros de salud permanecerán abiertos, cuando están cerrados festivos o domingos. En enseñanza, los colegios e institutos no universitarios permanecerán abiertos durante su horario habitual, con la presencia obligatoria de un miembro del equipo directivo y personal subalterno. Se mantendrán los comedores escolares con el personal imprescindible y la atención básica al alumnado con necesidades educativas especiales. En transporte escolar, funcionarán los recorridos obligatorios superiores a cuatro kilómetros, con servicios de entrada entre las 7.30 y las 10.30 horas y salida entre las 13.30 y las 19.00.

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Servicios sociales

Las residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y centros de menores mantendrán dotaciones equivalentes a las habituales de domingos y festivos para garantizar la alimentación, higiene y cuidados esenciales de todas las personas usuarias., tal y como establece la orden de Presidencia.

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Emergencias

También seguirán operativos el servicio de emergencias 112 Galicia, las líneas de atención social y de ayuda a víctimas de violencia machista, así como el transporte adaptado 065. En la Administración de Justicia se mantendrán los juzgados de guardia, las causas con presos, las actuaciones urgentes relacionadas con violencia de género y los trámites judiciales o del Registro Civil inaplazables. Las autopistas autonómicas de peaje AG-55 y AG-57 garantizarán el funcionamiento de sus sistemas de cobro. También se mantendrán los servicios esenciales de abastecimiento y depuración de agua, vigilancia de presas, prevención de incendios y emergencias marítimas. La orden de servicios mínimos ha causado un hondo malestar en los sindicatos gallegos, que la han calificado de «abusiva». La CIG ha anunciado incluso su impugnación.