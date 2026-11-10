Vota y opina: ¿Quién crees que lo hizo mejor en la entrevista de Broncano a Abascal en TVE?

Abascal participa en «La Revuelta» con David Broncano. LA REVUELTA / RTVE | EUROPAPRESS

Este lunes, David Broncano completó en «La Revuelta» su tercera entrevista a un candidato a la presidencia del Gobierno. Santiago Abascal, líder de Vox, repasó los puntos más candentes de cara a las elecciones del 29 de noviembre: la violencia de género, la problemática de la vivienda, la inmigración o su relación con Marruecos e Israel. Además, el programa estuvo marcado por la polémica en la elección del público que, según indicó el comunicador jienense al inicio de la emisión, fue seleccionado por una agencia afín a la dirección de Vox. Y tú, ¿quién crees que salió ganador de la entrevista de Broncano a Abascal en TVE?

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