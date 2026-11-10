Vota y opina: ¿Crees que es oportuna la huelga general?

Paco Paredes | EFE

A falta de apenas 24 horas para el inicio oficial de la campaña electoral, sindicatos y organizaciones sociales buscan movilizar este miércoles a millones de trabajadores en una huelga general centrada en el derecho a la vivienda y la recuperación del poder adquisitivo. El desahucio de Maricarmen Abascal ha sido el detonante de una convocatoria liderada por CC.OO. y UGT, a la que se han sumado organizaciones como CGT, CNT, Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. La protesta, sin embargo, ha abierto una brecha en el sindicalismo español. CSIF, USO, Fetico, Valorian o SLT han rechazado sumarse a los paros por considerar que tienen un trasfondo político al celebrarse en vísperas de la campaña electoral del 29N. Y tú, ¿crees que es oportuna la huelga general?