Vota y opina: ¿Quién crees que lo hizo mejor en la entrevista de Broncano a Abascal en TVE?
REDACCIÓN
ESPAÑA
El líder de Vox acudió este lunes a «La Revuelta», que batió su récord de audiencia con 4,8 millones de espectadores10 nov 2026 . Actualizado a las 11:55 h.
Este lunes, David Broncano completó en «La Revuelta» su tercera entrevista a un candidato a la presidencia del Gobierno. Santiago Abascal, líder de Vox, repasó los puntos más candentes de cara a las elecciones del 29 de noviembre: la violencia de género, la problemática de la vivienda, la inmigración o su relación con Marruecos e Israel. Además, el programa estuvo marcado por la polémica en la elección del público que, según indicó el comunicador jienense al inicio de la emisión, fue seleccionado por una agencia afín a la dirección de Vox. Y tú, ¿quién crees que lo hizo mejor en la entrevista de Broncano a Abascal en TVE?
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