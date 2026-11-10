El vicepresidente canario alerta de que el Gobierno «está matando a Canarias» con el «abandono» migratorio

Rescate de cayucos en la isla de El Hierro. Gelmert Finol | EFE

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, el popular Manuel Domínguez, ha dicho este martes que el Gobierno central «está matando a Canarias» con el «absoluto abandono» ante la crisis migratoria y resaltado que el presidente, Pedro Sánchez, hubiera sido más «contundente» si la situación actual afectara a Cataluña. En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en el Pleno del Parlamento ha tildado de «sumisa» a la presidenta, Nira Fierro, pues «lo único» que hace es «aceptar que la gente muera en el mar, que violen a una mujer en una patera, que una madre llegue con su niño muerto o que encuentren el cadáver de un joven de 17 años debajo de la basura en el fondo de un cayuco».

Ha reprochado a los socialistas que «han tirado la toalla» y se dedican a hacer lo mismo que hicieron en el caso del Aquarius, «esperar a todo el mundo en la orilla». «Me niego a que esto siga siendo así, a resignarnos», ha señalado. Domínguez ha indicado que el Gobierno «debió haber pedido el Frontex a la UE y no lo ha hecho» y también debe «dejar de invertir» en países terceros «si no cumplen con los retornos».

Le ha espetado a Fierro «con qué cara» habla de El Hierro con «lo que están sufriendo» pues hay cierre de empresas y los vecinos «caminan sobre el fango de la escollera», y entiende que tiene que «exigir» a Sánchez que trate a Canarias como a cualquier otra comunidad. Fierro ha afirmado que el PP «traiciona los intereses de Canarias», pues «no para de exigir» al Gobierno y después «vota en contra» de la reforma de la ley de extranjería que permite la derivación de menores migrantes a la Península.

Ha criticado que los populares «ponen palos en las ruedas», ya que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijoo, ha dicho por ejemplo que no va a «trasladar el problema» a la Península, «convirtiendo a Canarias en una cárcel y que El Hierro lo pase peor». «Usted no ha dicho ni pío, Feijoo dice y usted traga», ha explicado.

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Ha valorado que la reunión de la comisión interministerial «ha salido bien» aunque a Domínguez le da igual porque «no está en las soluciones» y «solo le preocupa» que desde Vox «le coman la tostada», lo que le obliga a decir «barbaridades». De hecho ha señalado que en las listas electorales al Senado «traga» con que Feijoo haya impuesto un candidato de León dentro del pacto estatal con Vox. «Nos tratan como una colonia», ha afirmado.