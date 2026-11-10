Rajoy, en Mos: «España tiene que recuperar la normalidad democrática»

El presidente de honor del PPdeG, Mariano Rajoy, acompañado por el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, el cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Julio G. Comesaña y la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. M.MORALEJO

Como un general en la reserva, con chaqueta verde oliva con aire militar, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, dio la batalla en Mos, plaza fuerte del Partido Popular de Pontevedra, regida por la senadora Nidia Arévalo: «La situación del país es lamentable. Así no se puede seguir, España tiene que recuperar la normalidad». Y calificó el Gobierno de Sánchez como el período «más sombrío de la democracia reciente»

El expresidente del Gobierno y presidente de honor del PPdeG, Mariano Rajoy, dijo que el Gobierno «que nunca mereció serlo» ha sido un Ejecutivo Frankenstein incapaz de aprobar los Presupuestos y que no ha hecho nada por la vivienda y ahora saca dos decretos después de ocho años de inacción.Rajoy intervino en una comida que reunió 200 empresarios de Vigo, celebrada en el Multiusos das Pozas de Mos, donde ha estado acompañado, entre muchos otros, por el presidente provincial del PP, Luis López, y por los cabeza de lista al Congreso y al Senado por la provincia, Julio García Comesaña y Nidia Arévalo, respectivamente.

Allí, Mariano Rajoy manifestó que «nadie podría imaginar siquiera que podría ocurrir lo que vivimos», Al respecto, subrayó la importancia de cambiar el Ejecutivo central ya que «con esta gente no es posible nada». En su discurso desgranó cinco prioridades. «La primera es cambiar de Gobierno», luego formar uno «que pueda gobernar», recordando que España carece de presupuestos desde al año 2022. La tercera es recuperar la calidad de la democracia. En este punto, criticó los ataques «antidemocráticos» al poder judicial llegados desde el Gobierno.

En cuarto lugar urge acabar con la división entre españoles, «fomentada por el Gobierno», utilizándola como «estrategia política». «Es lamentable», ha subrayado, recordando los grandes pactos entre partidos para marcar las «reglas de juego» en defensa o exterior, Por último, la quinta prioridad es «gobernar», en lugar de hacer «enredos». También se ha referido a la huelga general es «el acto más caro de la campaña electoral que no pagarán los organizadores, sino todos los ciudadanos».