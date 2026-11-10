Iustitia Europa recurre la no suspensión del voto a los hijos de la ley de nietos y avisa del impacto en el resultado electoral

La fachada de Tribuna Supremo, Madrid Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El partido Iustitia Europa ha recurrido al Tribunal Supremo su decisión de no suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la llamada ley de nietos para las elecciones generales del 29 de noviembre, señalando que al poder votar puede tener «efectos sobre el resultado» que salga de las urnas. Así lo ha trasladado el letrado y presidente de la formación, Luis María Pardo, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press contra la decisión de este lunes del alto tribunal, que rechazó extender la suspensión del voto a los hijos de los nacionalizados por esta disposición de la Ley de Memoria Democrática.

En esos autos, el Supremo señaló que suspender el voto a los beneficiados de la norma «resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral» y, «por todo ello», la valoración de los diferentes intereses en conflicto «debe decantarse por la denegación de la pretensión cautelar, por entender que de su concesión pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales».

El abogado alude al voto particular del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Hernando de ese auto para incidir en que «la ampliación podía llevarse a efecto mediante requerimientos inmediatos y comprobaciones apoyadas en la documentación disponible sobre los progenitores».

«Una vez celebradas las elecciones y contabilizados los sufragios, la rectificación posterior del censo puede resultar inútil para reparar sus efectos sobre el resultado», señala.

Ese era «el perjuicio que debía confrontarse con las dificultades administrativas invocadas», expone Pardo, «porque acepta ese riesgo y, sin embargo, deniega la protección sin justificar por qué los requerimientos inmediatos, las comprobaciones sucesivas y el régimen de custodia ya acordado no permitían evitarlo».

«Inútil»

Así, Iustitia Europa advierte de que «una vez celebradas las elecciones y contabilizados los sufragios, la rectificación posterior del censo puede resultar inútil para reparar sus efectos sobre el resultado». En este sentido, considera que «la dimensión del colectivo examinado», de casi 190.000 personas, «puede resultar decisiva allí donde la adjudicación del último escaño dependa de diferencias reducidas y repercutir, por esa vía, en la composición de las Cortes Generales y en las mayorías parlamentarias».

«La determinación de ese riesgo requiere conocer cuántas de las personas afectadas figuran en el censo aplicable y en qué circunscripciones están inscritas. Precisamente por ello, la falta de identificación y desglose refuerza la necesidad de las comprobaciones solicitadas», argumenta.

Para Pardo, «el reducido porcentaje de participación registrado en anteriores convocatorias no permite descartar de antemano una incidencia relevante sobre el resultado», sino que «la eventual alteración alcanzaría a la representación política del conjunto de los ciudadanos, y su reparación quedaría seriamente comprometida una vez contabilizados los sufragios».

«De ahí que la ponderación cautelar deba atender a la posible repercusión provincial de las inscripciones controvertidas y asegurar que la sentencia conserve eficacia sobre el proceso electoral al que se refiere», concluye.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha avanzado este martes que su formación estudiará la resolución del Tribunal Supremo que rechaza la suspensión del voto a los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos y le plantearán «aclaraciones».