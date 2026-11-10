La huelga de maquinistas afecta a trenes incluidos en los servicios mínimos

Imagen de archivo de la estación de Chamartín. Javier Lizon | EFE

Apenas eran las nueve de la mañana y el vestíbulo principal de la estación de Chamartín presentaba un panorama desértico. La huelga de maquinistas afectó también a trayectos de alta velocidad incluidos en los servicios mínimos: Valencia, Avilés, Ourense... La cascada de cancelaciones forzó a miles de pasajeros a buscar alternativas con rapidez. Renfe informó de que se mantenía el 75 % de los trayectos en servicios mínimos, pero la cifra no se correspondió con la realidad. Los servicios matinales a Vigo-Urzaiz y Lugo no presentan por el momento cancelaciones ni retrasos.

Conseguir una alternativa no era una tarea sencilla. La huelga de maquinistas, convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) y que durará hasta el jueves, afecta en Madrid a los trayectos de Cercanías. El servicio del metro de la capital resultó insuficiente para paliar la ausencia de trenes, hasta el punto de que se vivieron momentos de tensión en algunas estaciones. En Marqués de Vadillo, a las siete de la mañana, los pasajeros veían pasar tres convoyes, donde no cabía un alfiler, hasta poder entrar por fin en uno con grandes dificultades. Y en Gran Vía, ya en pleno centro, más de lo mismo. Una mujer consiguió entrar por milímetros. Se despidió de los que quedaron en el andén con las mejillas estampadas contra el cristal de las puertas. La gente viajó hacinada y el calor se hacía complicado de soportar. Un contraste con los 16 grados de este martes lluvioso en la capital.

Renfe avisó a sus viajeros un día antes: «Con motivo de la huelga convocada el 10 de noviembre por el sindicato de maquinistas SEMAF, aunque tu tren está incluido en los servicios mínimos, su circulación puede verse afectada». Así fue. Dos trabajadores de Renfe advirtieron a los pasajeros de un AVE a Valencia de que el maquinista había decidido no continuar el trayecto. Pese a intuir este tipo de incidencias, el operador público no dispuso de alternativas sólidas. En algunos trayectos, redirigió a los clientes a otros servicios en Atocha, aunque sin ofrecer garantías de que estos fueran a producirse. Renfe recomendó en sus redes sociales, ya entrada la noche del lunes, «buscar medios alternativos y evitar desplazamientos no imprescindibles» ante la importante afección que iba a causar la huelga de maquinistas.

Sin embargo, Renfe aseguró que la huelga registró este martes un seguimiento «desigual», con una media del 19,6 % en los turnos de noche y mañana, y resalta los «importantes» incumplimientos de los servicios mínimos en diversos núcleos de cercanías, sobre todo en Madrid y Barcelona.

«¡Esto es tercermundista!», gritó un cliente enfadado, al que el trabajador de Renfe le entregó con temple uno de estos billetes para Atocha. Otra familia miraba el móvil con preocupación. Trataban de encajar un enlace a Alicante, para acudir desde allí a la capital del Turia. Otra pasajera, ya sin viaje a Ourense, echó mano de la economía colaborativa. Revisó plazas libres en BlaBlaCar para poder llegar por fin a su destino.

La ausencia casi total de las red de Cercanías afectó también a las principales carreteras de Madrid. La M-30 y la M-40, que ya soportan en días laborables un altísimo flujo de vehículos, se vieron colapsadas en varios de sus tramos.