El Gobierno exprimirá el control del BOE hasta el 29N con dos Consejos de Ministros extraordinarios
MADRID / COLPISA
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Bolaños confirma que a las reuniones ordinarias de los martes se sumarán otras los viernes 13 y 20. La estrategia permite al Ejecutivo dosificar sus anuncios sociales en plena campaña10 nov 2026 . Actualizado a las 17:18 h.
El Gobierno no piensa desaprovechar ninguno de los días que le quedan con plenas facultades antes de las elecciones generales. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, confirmó este