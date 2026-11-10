El Gobierno exprimirá el control del BOE hasta el 29N con dos Consejos de Ministros extraordinarios

paula de las heras MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, en rueda de prensa.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, en rueda de prensa. ANGEL MANSO

Bolaños confirma que a las reuniones ordinarias de los martes se sumarán otras los viernes 13 y 20. La estrategia permite al Ejecutivo dosificar sus anuncios sociales en plena campaña

10 nov 2026 . Actualizado a las 17:18 h.

El Gobierno no piensa desaprovechar ninguno de los días que le quedan con plenas facultades antes de las elecciones generales. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, confirmó este

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