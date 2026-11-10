El Gobierno crea la figura de defensor de víctimas de accidentes de transporte colectivo

Dos investigadores toman fotos en el lugar del accidente de Urda Susana Vera | REUTERS

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto por el que se crea la figura del defensor de víctimas de accidentes de transporte colectivo, un cargo permanente que coordinará la atención de los afectados, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado.

El defensor tendrá rango de subsecretario y podrá pedir información y reclamar respuestas a otros organismos, con el objetivo de garantizar a las víctimas una asistencia psicológica, social y jurídica continuada. En el plazo de tres meses desde su nombramiento, el representante presentará un proyecto de mejora del marco normativo de atención a las víctimas en el que se abordará la estructura institucional de atención y las formas de colaboración entre administraciones y entidades, destaca el ministerio.

Con respecto a su ámbito de gestión, actuará en los accidentes de transporte colectivo de viajeros de titularidad o competencia estatal: ferrocarril, aviación comercial, transporte marítimo de pasaje y autobús.

Igualmente, podrá extender su labor a los servicios autonómicos y locales mediante acuerdos de colaboración con las administraciones competentes en cada territorio.

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Su estructura implica la creación de una oficina que prestará el apoyo técnico y de la que dependerán una secretaría y una subdirección general, además de un gabinete técnico que lo asesorará de forma directa. Las asociaciones formarán parte activa, consultiva y permanente en todas sus funciones, a través de un grupo de trabajo, con el objetivo de trabajar con las víctimas.

Por otra parte, el ministerio ha aclarado que el defensor no sustituye a ningún organismo y respetará la independencia de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil en España.

Protección de los trabajadores

Además, el Ejecutivo también aprobó un Real Decreto por el que clarifica las respuestas ante posibles riesgos y los tiempos de conducción de maquinistas tras el accidente de Urda. La aprobación de este Real Decreto ley coincide con la jornada de huelga convocada por el sindicato de maquinistas de trenes, que arrancó esta mañana con importantes repercusiones, sobre todo en los trenes de cercanías de Madrid y Barcelona.

Estas medidas permitirán que el personal con funciones de seguridad operacional pueda comunicar riesgos para la seguridad ferroviaria a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad.

La regulación reconoce también el derecho de los trabajadores ferroviarios a adoptar las medidas «necesarias y proporcionadas» ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad para evitarlas o limitarlas. Podrán incluir la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, con la obligación de comunicarlo a los agentes correspondientes.

Se establece la protección frente a posibles represalias laborales o sanciones para quienes comuniquen riesgos o actúen para preservar la seguridad. Toda persona física o jurídica objeto de una acción de supervisión estará obligada a facilitar al personal supervisor el acceso a sus instalaciones y equipos en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, se precisa y modifica los períodos que deben computarse como tiempo de conducción de los maquinistas y se inicia un procedimiento de revisión de los coeficientes reductores de jubilación con el objetivo de estudiar la inclusión de otras categorías ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres.