Feijoo permitirá a los jóvenes que no paguen impuestos al adquirir su primera vivienda

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, en un mitin de precampaña en Palma de Mallorca. CATI CLADERA / EFE

El PP propone en su programa electoral que los jóvenes no paguen impuestos en el momento de adquirir su primera vivienda. El texto del programa, al que ha tenido acceso La Voz de Galicia, incluye una reducción del IVA por la compra de la primera vivienda del 10 % al 4 % para los menores de 40 años y permite que ese impuesto se pague de forma fraccionada, al ritmo de la hipoteca. El hipotético futuro Gobierno del PP acordará con las comunidades autónomas un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales reducido para la primera vivienda de los jóvenes cuando esta sea usada y permitirá igualmente fraccionar el pago del tributo.

Según el plan que pretenden implantar los populares, el Estado avalará la entrada de la vivienda a quienes puedan pagar la hipoteca. De esta manera, se ampliará el aval público, que cubre hasta el 20 % del valor de la vivienda a los compradores menores de 40 años, con la posibilidad de elevar el límite de edad hasta los 50, para que tener unos padres con ahorros deje de ser una condición para comprar una vivienda. El aval público facilitará que la hipoteca cubra también la entrada que hoy muchos jóvenes no pueden reunir.

Aplazamiento del impuesto

La rebaja del 10 % al 4 % en el IVA que paguen los menores de 40 años por la compra de su primera vivienda nueva se completaría con la posibilidad de aplazar el impuesto y distribuir su pago al ritmo de las cuotas hipotecarias. El alivio fiscal será uno de los ejes de su propuesta para facilitar la compra.

La rebaja supondría seis puntos menos de IVA para quienes cumplan los requisitos y adquieran una casa nueva como primera residencia. El PP sostiene que el ahorro aliviaría el desembolso inicial del comprador. El paquete de medidas sobre vivienda incluye una ampliación de los avales públicos para quienes carecen del ahorro necesario para reunir la entrada que exige habitualmente un banco. La formación considera que el retraso en la emancipación y las dificultades para acumular ahorros justifican que las ayudas no se limiten a los compradores más jóvenes.

El sistema vigente, impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, permite avalar hasta el 20 % del préstamo hipotecario. Así, si la entidad financiera acepta la operación, el crédito puede alcanzar el 100 % del menor importe entre el precio de compra y la tasación. La línea actual está dirigida, a personas de hasta 35 años. La propuesta popular ampliaría el grupo de beneficiarios para que la falta de dinero para la entrada no impida comprar.

Los populares proponen asimismo ampliar de dos a cuatro años el plazo para reinvertir el dinero obtenido por la venta de la vivienda habitual y mantener la correspondiente exención en el IRPF.

Las rebajas fiscales y los avales se enmarcan en una estrategia que sitúa la compra y el aumento de la oferta en el centro de la respuesta a la crisis residencial. Feijoo se ha comprometido a promover la construcción de un millón de viviendas durante un eventual mandato y presenta ese objetivo como la base para facilitar el acceso a un hogar y ampliar el número de propietarios. El PP gobierna en once de las diecisiete comunidades autónomas, por lo que parte de las medidas requeriría la colaboración de esos ejecutivos.

Silencio administrativo

Para acelerar la construcción, los populares proponen ampliar el suelo disponible y modificar el sistema de concesión de licencias. Entre sus medidas figura aplicar el silencio administrativo positivo si un ayuntamiento no resuelve una solicitud en 90 días. En ese caso, la autorización se consideraría concedida y los promotores asumirían la responsabilidad de construir conforme al planeamiento urbanístico.

El planteamiento del programa electoral del PP marca distancias con la política de vivienda del Gobierno. Los populares derogarán la ley de vivienda y, según explicó Feijoo ayer, el plan se llevará a cabo «modificando la ley del suelo, modificando la ley de propiedad horizontal, devolviendo a los propietarios su vivienda y aprobando una ley antiokupación». Según detalló, quien no tenga título de propiedad o de arrendamiento «será lanzado» del inmueble, que se devolvería a su propietario «en 48 horas».