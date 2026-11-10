Una convocatoria con la silueta de un bumerán

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior a la reunión con patronal y sindicatos Alberto Ortega | EUROPAPRESS

El desafortunado caso Maricarmen aceleró la convocatoria de elecciones en España y trajo también consigo de regalo sorpresa una huelga general, impulsada para denunciar el problema social de acceso a la vivienda, causa a la que sumaron después en cascada otros desafíos de nuestro tiempo, como los bajos salarios, la precariedad laboral o la creciente desigualdad social. Causas, todas ellas, de índole estructural, que interpelan a todos los que ostentan responsabilidades, pero sobre todo a Pedro Sánchez y sus ocho años al frente Gobierno. Es como si de repente, justo al final de la legislatura, las direcciones de UGT y CC.OO. descubriesen que todo está horrible, sin rumbo, abandonado, lo que ha alimentado en sectores de la sociedad la sospecha de que esta convocatoria tendría también un carácter profiláctico. Es decir, no se trataría tanto de denunciar la mala situación social, que también, como de advertir sobre cuál será la reacción sindical y de movilización en el supuesto de que determinadas políticas públicas tomen otro rumbo. Como si se tratara de trasladar un mensaje no a los que gobiernan, sino a los que aspiran a hacerlo, y que son, por ahora, los favoritos en todas las encuestas.

Este es un debate que se ha dado también en las bases de los sindicatos convocantes, —USO o CSIF no se han sumado a la causa por su inoportunidad— sobre todo a raíz de la tragedia de Urda, cuando empezaron a surgir voces (sobre todo en CC.OO.) que cuestionaban la idoneidad de mantener una convocatoria de efecto bumerán, porque pone en entredicho la gestión de la izquierda cuando se juega sus aspiraciones políticas.

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En Galicia, los secretarios gernerales de UGT y Comisiones, Cristóbal Medeiros y Amelia Pérez, se reunieron con el Frente Amplio de Paulo Carlos y el PSdeG de Besteiro, líder de los socialistas gallegos, que también ha bendecido la convocatoria de huelga general por el acceso a la vivienda, cuando el líder de su partido, Pedro Sánchez, en las pasadas generales, prometió nada más y nada menos que 183.000 viviendas. Feijoo, en precampaña, ha subido la apuesta hasta un millón (públicas y privadas), como si fuese una subasta. La CIG, que se mueve como pez en el agua en escenarios de conflicto, se ha sumado a la causa, pero a lo suyo y en clave gallega, sin un solo guiño a los convocantes, sabedora de que puede liderar las calles.