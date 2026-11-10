Broncano, tras la entrevista a Abascal: «Lo siento de corazón, he decepcionado a mucha gente, no estuve a la altura de la televisión pública»

Abascal y Broncano durante la grabación de La Revuelta TVE | EFE

«El presentador que ha tocado hoy soy yo, lo siento mucho», bromeó David Broncano este martes, al principio de la primera Revuelta después de la entrevista a Santiago Abascal. El presentador subió al escenario entre gritos de «vergüenza» y esquivó varios rollos de papel higiénico, en un movimiento aparentemente pactado con el público.

Lo primero que hizo fue disculparse con quienes no pudieron asistir al programa, al haber aceptado la exigencia de Abascal de escoger a su propia audiencia. «Evidentemente, cometimos un error», admitió. Señaló su tartamudeo exagerado, «de lo tenso que iba», y dijo sentir que había decepcionado a mucha gente. «A nuestro público lo decepcionamos cada día», apostilló Ricardo Castella, en un alivio cómico que esta vez —a diferencia de lo ocurrido el lunes— sí consiguió la habitual carcajada entre los presentes.

«Sé que no estuve a la altura de la televisión pública —lamentó, antes de entrevistar a Ada Colau—. Infravaloré a Abascal a nivel comunicativo». Y bromeó al definirse como «la persona que más ha decepcionado a la izquierda después de Gabriel Rufián».

Broncano se arrepiente de no haber usado más la comedia durante su entrevista a Abascal y de permitirle a la formación política elegir al público que asistió al programa. «Me tiré toda la entrevista diciendo: “La he cagado, me he equivocado, he pensado que era buena idea, pero la he cagado”», lamentó el comunicador en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press. Reconoció que hubo muchas ocasiones en las que Abascal estaba hablando y él pensaba: «Tío, eres tonto, lo has hecho mal, esto no tiene sentido». «Entonces tampoco me permitía responderle o rebatirle con la velocidad que creo que habría que haberlo hecho», dijo.

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«Con Abascal me arrepiento de muchas cosas, posiblemente tenía que haber utilizado la comedia más, como hago siempre, pero era complicado; también sé que había mucha gente que me decía que con políticos no hagamos bromas; no las hice tampoco con Sánchez y con Montero y Rufián, aunque las entrevistas fuesen más animadas también por el rollo que llevaban ellos», declaró.

Broncano admitió que estuvo «incómodo». «Me sacó un poco. Cuando me di cuenta, se había generado un ambiente raro y una situación que creo que no merece una entrevista a un responsable político en cuanto a que esté tan sesgada de cara a la reacción del público», añadió.