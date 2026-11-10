Broncano confiesa que se pasó toda la entrevista a Abascal pensando: «Tío, eres tonto, lo has hecho mal, esto no tiene sentido»
ESPAÑA
«Me arrepiento de muchas cosas; posiblemente tendría que haber utilizado más la comedia, como hago siempre, pero era complicado», aseguró este martes poco antes de grabar el programa en el que Ada Colau asiste como invitada10 nov 2026 . Actualizado a las 18:36 h.
El presentador David Broncano se arrepintió de no haber usado más la comedia durante su entrevista de ese lunes al presidente de Vox, Santiago Abascal, y de haber permitido a la formación política elegir al público que asistió al programa. «Me tiré toda la entrevista diciendo: 'La he cagado, me he equivocado, he pensado que era buena idea, pero la he cagado'», lamentó el martes el comunicador en declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press. Asimismo, reconoció que hubo muchas ocasiones en las que Santiago Abascal estaba hablando y él pensaba: «Tío, eres tonto, lo has hecho mal, esto no tiene sentido». «Entonces tampoco me permitía responderle o rebatirle con la velocidad con la que creo que debería haberlo hecho; me sacó totalmente», precisó.
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«Con Abascal me arrepiento de muchas cosas; posiblemente tendría que haber utilizado más la comedia, como hago siempre, pero era complicado. También sé que había mucha gente que me decía que con los políticos no hiciéramos bromas; no las hice tampoco con Sánchez, Montero y Rufián, aunque las entrevistas fuesen más animadas por la actitud que mostraban ellos», declaró. Broncano también aseguró que se sintió «incómodo». «Me descolocó un poco; cuando me di cuenta, se había generado un ambiente raro y una situación que creo que no merece una entrevista a un responsable político al estar tan sesgada por la reacción del público», dijo poco anets de grabar el programa en el que Ada Colau asiste como invitada.