Broncano confiesa que se pasó toda la entrevista a Abascal pensando: «Tío, eres tonto, lo has hecho mal, esto no tiene sentido»

Abascal y Broncano durante la grabación de La Revuelta TVE | EFE

El presentador David Broncano se arrepintió de no haber usado más la comedia durante su entrevista de ese lunes al presidente de Vox, Santiago Abascal, y de haber permitido a la formación política elegir al público que asistió al programa. «Me tiré toda la entrevista diciendo: 'La he cagado, me he equivocado, he pensado que era buena idea, pero la he cagado'», lamentó el martes el comunicador en declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press. Asimismo, reconoció que hubo muchas ocasiones en las que Santiago Abascal estaba hablando y él pensaba: «Tío, eres tonto, lo has hecho mal, esto no tiene sentido». «Entonces tampoco me permitía responderle o rebatirle con la velocidad con la que creo que debería haberlo hecho; me sacó totalmente», precisó.

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«Con Abascal me arrepiento de muchas cosas; posiblemente tendría que haber utilizado más la comedia, como hago siempre, pero era complicado. También sé que había mucha gente que me decía que con los políticos no hiciéramos bromas; no las hice tampoco con Sánchez, Montero y Rufián, aunque las entrevistas fuesen más animadas por la actitud que mostraban ellos», declaró. Broncano también aseguró que se sintió «incómodo». «Me descolocó un poco; cuando me di cuenta, se había generado un ambiente raro y una situación que creo que no merece una entrevista a un responsable político al estar tan sesgada por la reacción del público», dijo poco anets de grabar el programa en el que Ada Colau asiste como invitada.