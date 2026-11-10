El auge de Vox y el aguante del PP merman al PSOE y las izquierdas en 15 de las 17 comunidades
REDACCIÓN
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La derecha radical da el sorpaso a los socialistas en Murcia y empata con ellos en escaños en otras cuatro autonomías, según el sondeo de GAD310 nov 2026 . Actualizado a las 11:24 h.
El «muro contra la derecha y la ultraderecha» que quedó impreso para las hemerotecas como la frase del discurso de investidura de Pedro Sánchez hace ahora tres años y el argumento de cabecera sobre el