El auge de Vox y el aguante del PP merman al PSOE y las izquierdas en 15 de las 17 comunidades

La Voz REDACCIÓN

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Santiago Abascal en A Coruña.
Santiago Abascal en A Coruña. ÁNGEL MANSO

La derecha radical da el sorpaso a los socialistas en Murcia y empata con ellos en escaños en otras cuatro autonomías, según el sondeo de GAD3

10 nov 2026 . Actualizado a las 11:24 h.

El «muro contra la derecha y la ultraderecha» que quedó impreso para las hemerotecas como la frase del discurso de investidura de Pedro Sánchez hace ahora tres años y el argumento de cabecera sobre el

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