La abogada de Koldo García renuncia a su defensa por «razones profesionales»

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, a las puertas de los juzgados de Madrid Rodrigo Jimenez | EFE

La abogada Leticia de la Hoz ha presentado este martes la renuncia a la defensa del exasesor ministerial Koldo García aludiendo a «razones profesionales» cuyo contenido «queda amparado por el secreto profesional».

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, la letrada explica que «hasta que el nuevo letrado acepte la defensa y se persone en las actuaciones», ella «atenderá las diligencias y trámites que resulten inaplazables», de modo que «la renuncia no suponga merma alguna de las garantías procesales» del exasesor ministerial.

Por ello y «con el fin de no causar indefensión» a Koldo, solicita al juez Ismael Moreno que requiera personalmente al exasesor para que en el plazo que estime oportuno, designe nuevo abogado de su libre elección, con apercibimiento de que, de no hacerlo, se le designará letrado del turno de oficio.

De este modo, el exasesor se verá forzado a buscar un nuevo letrado, que será el tercero tras Leticia de la Hoz e Ismael Oliver, que renunció en junio del 2025.

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Se da la circunstancia de que ambos abogados están investigados en la Audiencia Nacional en el denominado caso Leire, por una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno.

La renuncia de la letrada se produce poco después de que haya enviado dos facturas a la Audiencia Nacional para acreditar que el PSOE no pagó la defensa de Koldo García, sino que la editorial de OK Diario se hizo cargo de sus honorarios.