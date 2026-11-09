Las últimas encuestas elevan la brecha del PP sobre el PSOE en seis puntos

rafa alcaide | EFE

La hiperactividad de las casas encuestadoras a tres días de comenzar la campaña electoral hacia el 29 de noviembre supuso este lunes la publicación de cinco sondeos distintos en medios impresos. Todos ellos sitúan al Partido Popular en cabeza, una dinámica que han compartido todas las encuestas publicadas desde la convocatoria electoral, hace poco más de un mes, salvo las dos entregas de SW Demoscopia para la cadena de televisión La Séptima, que comenzó sus emisiones el pasado jueves. Ambos trabajos sitúan al PSOE en cabeza, con dos puntos por encima del PP.

La distancia entre populares y socialistas aumenta en la mayoría de encuestas desde el accidente ferroviario de Urda, el pasado 28 de octubre. En las cinco encuestas publicadas ayer, esa brecha roza los seis puntos, alcanzando un máximo de ocho en la de Data 10 para OK Diario y un mínimo de 2 % en la de 40dB para El País.

El Partido Popular se asienta por encima del 31 % de los sufragios, y solo en uno, el de NC Report para La Razón, les sitúa en el 33 %. Es el único escenario donde la candidatura de Alberto Núñez Feijoo calca los resultados del 2023, ya que en ningún otro sondeo publicado durante el último mes supera este registro. La marca popular aguanta en primera posición, y consolida su ventaja tras el accidente de Urda, pero no logra despegar por encima de ese 33 % que en los comicios de hace tres años se tradujo en 137 escaños.

El PSOE seguiría lejos del 31,6 % de los votos obtenidos en las últimas elecciones. Las encuestas otorgan a los socialistas una horquilla del 25 al 29,9 %. Este último dato, de 40dB, estrecha la distancia con el PP a solo dos puntos. Los sondeos cuyo trabajo de campo fue elaborado a partir del accidente ferroviario muestran un estancamiento por parte del PSOE, que experimenta una ligera recuperación en los últimos días. La entrada de SW Demoscopia en la recopilación de encuestas ha desvirtuado la evolución de los socialistas, cuya curva asciende en los días en que fue difundida para después descender de forma abrupta. Empresas como Sigma Dos y GAD3 rebajan la horquilla del 25,2 al 25,9 %.

Vox se afianza alrededor del 19 %, con un margen muy estrecho en el grueso de las encuestas del 18 al 20 % de los votos. La diferencia entre casas encuestadoras es mínima en este caso, coincidiendo la mayoría (como Data10, NC Report y Sigma Dos) en situar al partido en torno al 19 %. Son casi siete puntos más que en el 2023.

El Frente Amplio sigue lejos del 12,3 % logrado por Sumar en el 2023, y la mejor previsión les sitúa en el 8 %. El promedio de los trabajos demoscópicos de la última semana rebaja esa estimación al 6 %.