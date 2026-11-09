El Supremo rechaza suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos

Personas esperando a acreditar en la embajada de México ser descendientes de exiliados Sáshenka Gutiérrez | EFE

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el voto a los 189.678 hijos mayores de edad de los nacionalizados por la conocida como ley de nietos. El alto tribunal deniega las medidas cautelares solicitadas por Vox y Iustitia Europa al considerar un impedimento la proximidad de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre. Los magistrados coinciden con la Abogacía del Estado al considerar que la petición de ambas formaciones políticas se planteó «transcurrido más de la mitad del período electoral, a una semana del comienzo de la campaña electoral». La decisión cuenta con el voto particular discrepante de uno de los seis magistrados que la han adoptado, y el voto particular concurrente de una magistrada, quien coincide con la denegación acordada aunque discrepa de alguna de las argumentaciones.

En su resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo subraya que aplicar una medida de tal calibre en este punto del calendario -a tres semanas de que se celebren los comicios- provocaría una perturbación grave de los intereses generales y comprometería principios fundamentales como la seguridad jurídica y la estabilidad electoral. Los magistrados argumentan, además, que es materialmente inviable identificar y desglosar a los casi 190.000 afectados antes de la cita con las urnas. Sobre todo teniendo en cuenta que solo quedan dos semanas para que se inicie el depósito del voto en los consulados y que la propia administración electoral arrastra retrasos en la depuración previa, relativa a los nacionalizados por la ley de nietos, del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Frente al criterio mayoritario para rechazar la suspensión del voto a los hijos de los nacionalizados —que sí cuentan con este derecho paralizado, a no ser que hayan logrado acreditar ante consulados que sus antepasados fueron represaliados del franquismo—, el magistrado discrepante sostenía que por coherencia procesal correspondía frenar cautelarmente esos sufragios para no alterar «de forma irreversible» el resultado, mientras que la concurrente defendía que la petición debía descartarse no por razones de agenda o logística electoral, sino porque extender la suspensión a los descendientes desbordaba el objeto originario del litigio —una discrepancia jurídica sobre cómo se otorgaron las nacionalidades a través de la Ley de Memoria Democrática y su posterior reflejo en el CERA— y carecía de base legal.

Ratifica la suspensión a los padres

De forma paralela, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó una segunda resolución en la que ratificó el bloqueo del sufragio para el primer colectivo de afectados, el de los nacionalizados directamente a través de la instrucción aprobada poco después que ampliaba los supuestos para conceder la nacionalidad, una total de 162.454 personas. En dicho auto, los magistrados desestimaron las alegaciones presentadas por diversas asociaciones de descendientes y particulares, manteniendo la suspensión cautelar de sus efectos electorales salvo para los 901 inscritos que lograron certificar de manera individual el exilio forzoso de sus progenitores o abuelos sin recurrir a las presunciones administrativas. A diferencia de lo acordado con los hijos, en este caso el tribunal consideró que el censo debía preservarse de cualquier indicio de irregularidad antes de las elecciones.