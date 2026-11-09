Un sondeo elaborado por GAD3 otorga 189 escaños a la suma de PP y Vox

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo. Mariscal | EFE

Los últimos sondeos electorales apuntan a que el PP ganará las elecciones. La encuesta realizada por GAD3 para los diarios de Vocento y la agencia Colpisa (en la que participa La Voz de Galicia) sitúa a los populares de Alberto Núñez Feijoo en 126 diputados, uno menos de los que consiguieron en las pasadas elecciones generales. El PSOE se quedaría en 103 escaños, con lo que perdería 18 actas respecto a las obtenidas en el 2023, cuando alcanzó los 121 escaños. En tercera posición se sitúa Vox, que experimentaría un fuerte impulso hasta alcanzar los 63 diputados y un 18,3 % de los votos. El Frente Amplio lograría un 5,1 % y 6 escaños. Con esos resultados, el PP y Vox alcanzarían los 189 escaños, con un colchón de 13 diputados por encima de la mayoría absoluta.

La encuesta se hizo sobre 1.502 entrevistas, entre los días 3 y 5 de noviembre, es decir, tras el accidente de Urda.

Los datos de GAD3 para Galicia sitúan al PP como primera fuerza destacada, con 15 de los 23 escaños en juego (ahora tiene 13), 6 para el PSOE (unos menos que en el 2023) y 2 para el BNG (obtuvo uno). Para el PP sería igualar su mejor resultado, el del 2011, cuando Mariano Rajoy obtuvo una mayoría absoluta. Frente Amplio, los herederos de Sumar que hace tres años se anotaron 2 actas, se quedarían fuera del reparto de escaños en Galicia, igual que Vox.

En el País Vasco, el PNV sería ampliamente superado por EH Bildu, con 8 escaños para los de Arnaldo Otegi y cuatro para los de Imanol Pradales. En Cataluña, ERC ascendería hasta los 12 diputados, mientras que Junts se quedaría en 5. El sondeo otorga esos 2 escaños al BNG, con un 0,9 % de los votos. En la Comunidad Valenciana, Compromís-Front Valencià lograría 5 actas.

Otro sondeo da ganador al PP

Otra encuesta, en este caso de IMOP para El Confidencial, consolida al PP como primera fuerza, con 126 escaños, seguido del PSOE, con 106, y de Vox, que alcanza los 70 diputados. Según esta encuesta, el Frente Amplio obtendría 13 escaños; ERC, 11; EH Bildu, 7; el PNV, Adelante Andalucía y Junts, 4 cada uno; el BNG y Compromís, 3, y Podemos y Coalición Canaria, 1.

La suma del PP y Vox alcanzaría así un total de 196 escaños, 20 por encima de la mayoría absoluta, cifrada en 176. El accidente ferroviario de Urda penaliza al PSOE, que pierde siete escaños en 20 días, según este sondeo. El actual Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, integrado por el PSOE y Sumar, ahora denominado Frente Amplio, sumaría 119 escaños gracias a los 13 diputados que obtendría esta última formación. La suma del bloque de la izquierda junto a los nacionalistas (PSOE, Frente Amplio, Podemos, Compromís, ERC, EH Bildu, BNG y Adelante Andalucía) se quedaría en 148 diputados, lejos de la suma alcanzada por las derechas.