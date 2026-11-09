Sánchez reivindica las conquistas laborales y sociales de la izquierda y advierte de que «se pueden perder en un instante»

Pedro Sánchez en el mitin de este sábado Alberto Paredes | EUROPAPRESS

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado los avances laborales y sociales logradas a lo largo de la historia en España y ha advertido de que «lo que costó un siglo conquistar se puede perder en un instante», al tiempo que ha cargado contra PP y Vox por presumir de «tijeras y motosierras» al proponer «recortes y privatizaciones» de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Sánchez ha publicado un vídeo en su perfil de la red social X, recogido por Europa Press, donde ha recordado que «hoy parecen normales» algunos derechos como «trabajar ocho horas al día», ir al médico «sin tener que pagar» o tener vacaciones remuneradas, pero ha recordado que «hubo un tiempo en el que todo eso era inimaginable».

«Conviene recordar cuánto costó conseguirlo, porque los derechos y las libertades nunca han caído del cielo», ha señalado el jefe del Ejecutivo, que ha señalado que antes había personas que trabajaban «sin derecho a parar ni cuando caían enfermos», que acudir al médico era un «lujo» y llegar a la universidad «un sueño».

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Sánchez ha destacado que todos esos avances han sido posibles gracias a la organización y la movilización de los trabajadores que «dijeron basta», «salieron a la calle» e hicieron huelgas. «No fue fácil, pero cambiaron España», ha afirmado el presidente dos días antes de la convocatoria de huelga general por la vivienda, y ha indicado que «lo que hoy parece imposible mañana puede ser un derecho o una libertad».

En el vídeo también ha incluido fragmentos de discursos de los líderes del PP, Alberto Núñez Feijoo, y de Vox, Santiago Abascal, afeando que «hay quienes presumen de tijeras, de motosierras, que prometen recortes, privatizaciones y sacrificios», contraponiendo estas afirmaciones a la defensa de los derechos sociales y los servicios públicos.

Además, ha criticado que esas políticas supongan «hachazos para todos, pelotazos para unos pocos» y ha advertido de que sus consecuencias recaen sobre «los trabajadores y los autónomos que no llegan a fin de mes», las personas que pasan meses en una lista de espera para operarse y quienes temen no llegar a tener «una pensión digna».

Frente a ello, Sánchez ha defendido que la responsabilidad del país es «seguir avanzando», lo que, en su opinión, significa contar con «servicios públicos universales y de calidad» y con salarios y pensiones que permitan vivir «tranquilos y seguros».

«Los que nos precedieron lucharon por el presente que hoy vivimos», ha concluido el presidente, que ha defendido que el mejor tributo a esas generaciones no consiste únicamente en proteger sus conquistas, sino también en «conquistar lo que soñamos».