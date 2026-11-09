Pedro Sánchez en La Séptima: «El PP y Vox nos van a devolver al siglo XX»

Sánchez, este lunes durante la entrevista en La Séptima. La Séptima

«Si hay un Gobierno del PP y Vox, ¿asumen ustedes la culpa? ¿La corrupción puede haber descabalgado a este Gobierno?». Esa fue una de las primeras preguntas de Javier Ruiz a Pedro Sánchez durante la entrevista de anoche en La Séptima. El presidente no respondió directamente: «Nosotros hemos actuado con total contundencia ante la corrupción real, que no la ficticia». Y acto seguido recordó la reunión del PP con Koldo García para comprar testimonios contra él y Begoña Gómez, su mujer. «Hoy [Cuca] Gamarra dijo que ese encuentro se produjo».

Sánchez llevaba preparado su discurso y no se salió del guion, pese a los tímidos intentos de Ruiz de apretarle las tuercas. Sus primeros mensajes no fueron nuevos. Por un lado, auguró una «movilización histórica», igual que ha sucedido en Brasil y EE.UU., contra la «involución» que representan la derecha y la ultraderecha: «Quieren devolvernos a los años cincuenta del siglo pasado, si me permite la exageración». Por otro, que España vive uno de sus mejores momentos (economía, empleo, reducción de la desigualdad y reputación internacional).

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Educado y comedido, el socialista resolvió con soltura preguntas sobre Rufián, la ley de nietos, el accidente de Urda, Zapatero, la huelga y la crisis de Ceuta. Fue interesante su comparación de la «persecución judicial» que han sufrido su mujer y su hermano con las estrategias de despersonalización nazis, al tiempo que pidió y prometió una política más amable.

No estuvo tan acertado en su defensa de Zapatero y tampoco quiso responder cuando Ruiz le preguntó si dejará la política en el caso de perder las elecciones: «¿Tú te crees que salgo al terreno de juego pensando qué pasará si pierdo?».

El humor sí afloró hacia el final, con un pequeño gol a Washington. «Ganar la copa del mundo en EE.UU., y que Trump se la diera a la selección, para mí fue un auténtico orgasmo político», bromeó Sánchez. A la misma hora que el presidente visitaba el plató de La Séptima, Santiago Abascal hizo lo propio en TVE con La Revuelta.