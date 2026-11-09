Pedro Sánchez en La Séptima: «El PP y Vox nos van a devolver al siglo XX»

Andrés Rey REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

Sánchez, este lunes durante la entrevista en La Séptima.
Sánchez, este lunes durante la entrevista en La Séptima. La Séptima

El presidente no quiso adelantar si dejará la política en el caso de no ganar las elecciones

09 nov 2026 . Actualizado a las 23:50 h.

«Si hay un Gobierno del PP y Vox, ¿asumen ustedes la culpa? ¿La corrupción puede haber descabalgado a este Gobierno?». Esa fue una de las primeras preguntas de Javier Ruiz a Pedro Sánchez durante la entrevista de anoche en La Séptima. El presidente no respondió directamente: «Nosotros hemos actuado con total contundencia ante la corrupción real, que no la ficticia». Y acto seguido recordó la reunión del PP con Koldo García para comprar testimonios contra él y Begoña Gómez, su mujer. «Hoy [Cuca] Gamarra dijo que ese encuentro se produjo».

Sánchez llevaba preparado su discurso y no se salió del guion, pese a los tímidos intentos de Ruiz de apretarle las tuercas. Sus primeros mensajes no fueron nuevos. Por un lado, auguró una «movilización histórica», igual que ha sucedido en Brasil y EE.UU., contra la «involución» que representan la derecha y la ultraderecha: «Quieren devolvernos a los años cincuenta del siglo pasado, si me permite la exageración». Por otro, que España vive uno de sus mejores momentos (economía, empleo, reducción de la desigualdad y reputación internacional).

Educado y comedido, el socialista resolvió con soltura preguntas sobre Rufián, la ley de nietos, el accidente de Urda, Zapatero, la huelga y la crisis de Ceuta. Fue interesante su comparación de la «persecución judicial» que han sufrido su mujer y su hermano con las estrategias de despersonalización nazis, al tiempo que pidió y prometió una política más amable.

No estuvo tan acertado en su defensa de Zapatero y tampoco quiso responder cuando Ruiz le preguntó si dejará la política en el caso de perder las elecciones: «¿Tú te crees que salgo al terreno de juego pensando qué pasará si pierdo?».

El humor sí afloró hacia el final, con un pequeño gol a Washington. «Ganar la copa del mundo en EE.UU., y que Trump se la diera a la selección, para mí fue un auténtico orgasmo político», bromeó Sánchez. A la misma hora que el presidente visitaba el plató de La Séptima, Santiago Abascal hizo lo propio en TVE con La Revuelta.