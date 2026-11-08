Sánchez pide una movilización masiva para frenar la «involución» del PP y Vox

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, en un mitin en Bilbao. MIGUEL TOÑA / EFE

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, expresó ayer su «compromiso solemne» de blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones y el aborto que, según aseguró, es una de las dos «principales conquistas» de las mujeres «en estos últimos 50 años». Pidió de nuevo el voto «en masa» para «llegar mucho más lejos» en los próximos cuatro años» en lo que afecta a las conquistas sociales y luchar contra «la involución» del PP y Vox.

Sánchez protagonizó un mitin en Bilbao recuperando el lema de La fuerza del País, y aseguró que en España «se ha llegado lejos» en avances sociales al tiempo que se ha sostenido el crecimiento y aseguró que llegará «mucho más lejos» durante los cuatro próximos años con un nuevo gobierno progresista.

El líder del PSOE prometió también subir cada año el salario mínimo interprofesional y afirmó que el futuro Gobierno progresista seguirá siendo el «faro entre tanta oscuridad» en el mundo.

Sánchez proclamó el «orgullo» de los logros alcanzados en los últimos 8 años en los que ha gobernado frente a la «ultraderecha internacional». Una vez más hizo alusión a la derrota de Donald Trump en Estados Unidos como preludio de los que sucederá en España y criticó a Alberto Núñez Feijoo y a Santiago Abascal por hacer seguidismo del presidente norteamericano. «Que lo que pase en España, se decida en España», clamó.

Lo mismo que en EE.UU.

Aseguró por ello que el PSOE hará el 29N «lo mismo que en EE.UU.», donde la gente se movilizó tras convertirse en el «epicentro de toda la internacional ultraderechista». «Vamos a por el Congreso y a por el Senado porque hay mucha tarea que hacer», recalcó.

Según aseguró, «durante estos años duros de la ola ultraderechista», el Gobierno de España ha dicho «que no a la guerra de Irán, que lo que se está perpetrando en Gaza es un genocidio» y que no gastaría el 5 % del los Presupuestos en defensa porque quiere seguir pagando «la educación de nuestros hijos y nuestras hijas». «Vamos a volver a movilizarnos y vamos a volver a vencer a la involución», clamó .

«Si queréis que lleguemos más lejos y antes en las conquistas sociales, sobre todo en materia de vivienda, yo no pido una mayoría simple, pido una mayoría amplia y progresista en el próximo Parlamento, para llegar antes y más lejos en las conquistas sociales», proclamó.

Pidió a los españoles que sean conscientes de que en la actualidad se vive «un momento histórico» en el que «las sociedades occidentales se enfrentan a un dilema trascendental para los próximos años: si avanzamos o involucionamos como sociedad». Y, según auguró, «España va a volver a demostrar» que va a «avanzar con más determinación que nunca».

Se remontó a las etapas pasadas de la historia de España y señaló que «hemos sido un país que, viniendo de muy atrás, después de una larga noche de la dictadura franquista durante estos últimos 50 años, hemos avanzado mucho más lejos que otras sociedades. Hemos logrado derechos que, para muchos de los que están aquí presentes, los más veteranos y para nuestros antepasados que ya no están con nosotros, hoy serían inimaginables».

Sánchez se burló de Alberto Núñez Feijoo y afirmó que si llega a gobernar «se acabaron las listas de música en Spotify». «Eso es preocuparse por lo importante, eso es política de Estado, eso es un canto a la alegría», dijo, añadiendo que «Feijoo no es más triste porque no quiere».

Unificó sus críticas a Feijoo y al líder de Vox, Santiago Abascal y aseguró que «estos tragan con todo, con el 5 %, con la guerra de Irán, con el genocidio en Gaza, con cualquier cosa» y por eso hay que votar con fuerza para tener un gobierno valiente que defienda los intereses de España».

Feijoo: «No está hecho»

En el otro extremo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo pidió en un mitin en Málaga un cambio tan necesario como posible pero que, según dijo «no está hecho». Realizó por ello un llamamiento a los simpatizantes del PP a movilizarse y conseguir que quienes han votado socialismo y «no se sienten representados» apoyen con su voto al PP. «España necesita un cambio y que las cosas funcionen», afirmó Feijoo, destacando que el país necesita «limpiar las instituciones, mantener sus infraestructuras y recuperar la credibilidad ante el mundo».

En referencia a los mítines del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indicó que hay que aparcar «la frivolidad, los besos, los bailes y los chistes macabros mientras España sufre». Aseguró que si gobierna revisará el transporte ferroviario «palmo a palmo» para que «vuelva la seguridad», al tiempo que reclamó que los directivos del ADIF devuelvan las gratificaciones porque, según recalcó, «es vomitivo que se les premie unos días después del accidente de Urda».

Feijoo centró buena parte de su discurso en los últimos accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz y garantizó que si llega a la Presidencia del Gobierno dedicará «el dinero de los españoles a revisar cada traviesa, cada kilómetro de catenaria, cada vía» para que «no haya miedo» por parte de los ciudadanos a usar este medio de transporte.

«Desde luego a lo que no lo dedicaré es a pagar gratificaciones a los directivos del ADIF» que, según indicó el presidente del PP, han provocado «este desastre ferroviario». «¿Les vamos a pagar por los 115 muertos?. Si tienen un ápice de dignidad que lo devuelvan», insistió, recordando que 32.000 personas usan a diario «el AVE andaluz» y «necesitan una auditoría completa del corredor» antes de recuperar el servicio.