El Supremo ve «indicios racionales de irregularidad en el CERA»

Personas acudiendo al consulado español en México tras conocerse que el Supremo pide acreditar ser descendientes de exiliados para poder votar Sáshenka Gutiérrez | EFE

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó este lunes una segunda resolución en la que ratificó el bloqueo del sufragio para los nacionalizados directamente por la ley de nietos, el primer colectivo de afectados, de manera que la negativa a que estos acudan a las urnas continúa vigente para los comicios del próximo 29 de noviembre.

En dicho auto, los magistrados desestimaron las alegaciones presentadas por diversas asociaciones de descendientes y particulares, manteniendo la suspensión cautelar de sus efectos electorales salvo para los 901 inscritos que lograron certificar de manera individual el exilio forzoso de sus progenitores o abuelos sin recurrir a las presunciones administrativas. A diferencia de lo acordado con los hijos, en este caso el tribunal consideró que el censo debía preservarse de cualquier indicio de irregularidad antes de las elecciones generales.

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La Sala destaca que de la «extraordinaria cifra» de afectados por esta suspensión (163.355, hasta el cierre del censo el 1 de agosto del 2026), solo 901 acreditaron ser descendientes de exiliados —y que sí podrán votar—, lo que «acrecienta aún más la existencia de unos indicios racionales de presunta irregularidad de gran relevancia en la configuración del CERA».

Datos «elocuentes»

Unos datos «suficientemente elocuentes» que, para el Supremo, «fortalecen las razones» que lo llevaron a suspender el voto porque —insiste— en una democracia, «la relación de los electores con derecho a voto que componen el censo electoral debe incluir única y exclusivamente a los que cumplen los requisitos legales para estarlo». El alto tribunal señala la aprobación de la Ley de Memoria Democrática y la instrucción del 25 de octubre del 2022 del Ministerio de Justicia que presupone la condición de exiliado «respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955».

Los magistrados niegan que los afectados por este veto electoral sufran una «privación» definitiva de su derecho fundamental, sino solo una «suspensión» temporal y cautelar para evitar alteraciones en la conformación de las Cortes Generales.