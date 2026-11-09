Arriban once cayucos con más de 1.000 inmigrantes en la isla del Hierro durante el fin de semana

Migrantes agolpados en el puerto de La Estaca, en el Hierro Borja Suarez | REUTERS

En la isla de El Hierro, en el archipiélago canario, viven algo más de 12.000 personas, según el último censo. Y tan solo este fin de semana han arribado a sus costas once cayucos con unos 1.158 migrantes. En concreto, una de las embarcaciones se trasladó al puerto de Los Cristianos (Tenerife), otra fue localizada en aguas cercanas a Lanzarote y el resto han sido avistadas próximas a El Hierro, según los datos facilitados por Salvamento Marítimo y el Centro Coordinador de Emergencias y de Seguridad del 112 de Canarias, recogidos por Europa Press.

Esta situación ha llevado a que el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, haya admitido la gravedad de la situación ya que existe un «problema real» en lo que se refiere a la «incapacidad» de derivar migrantes que llegan a la isla. «El problema no es que lleguen, es la capacidad que tengamos de derivar a esta gente, que también efectivamente nos meten en un compromiso, pero la gran dificultad es la capacidad para llevarlos a otras islas», ha apuntillado Armas durante unas declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press.

Esta dificultad para trasladarlos a otras islas, ha matizado, conlleva que «realmente» El Hierro esté en «una situación de límite». Además, ha agregado, que los meses de octubre, noviembre, diciembre en el mar atlántico se dan las «condiciones idóneas para que la gente venga, que coja esa autopista» marítima que viene directamente «desde abajo, desde Gambia, Senegal, hacia arriba», «y justo dan a La Restinga».

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En este marco, ha matizado, que la cuestión es que «lo que está habilitado, los centros de acogida temporal de migrantes y otras instalaciones, están absolutamente superadas precisamente por esa incapacidad de derivar a la gente» y que actualmente se hace por barco a Tenerife aunque, ha puntualizado, parece que los centros de Tenerife y Gran Canaria «también están saturados».

Por ello, ha reconocido, hay un «problema real», a lo que ha sumado que en El Hierro la «gente está trabajando por encima de sus posibilidades», en relación a las tripulaciones de los equipos de rescata así como a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e incluso los propios conductores de guaguas, que están «al límite también».

Ante esta situación, Alpidio Armas, que acudirá este martes a la Comisión Interministerial de Migración, de carácter extraordinaria, ha señalado que trasladará la necesidad de tener más medios, así como al Gobierno de Canarias, que también tiene competencias en menores y en sanidad, donde los servicios «se ven quizás más comprometidos», pedirá que articulen soluciones para que les «resuelvan un poco la situación».

Por último, sobre la acumulación de cayucos en el puerto de La Restinga, indicó que esta semana se prevé una tormenta, y estas embarcaciones en la bocana del puerto «puede comprometer la seguridad tanto de los pantalanes como de los barcos que están dentro».