Santiago Abascal, en «La Revuelta» con el público de su mano

El líder de VOX, Santiago Abascal (i) y el presentador David Broncano, durante la entrevista que ha ofrecido este lunes en el programa de La Revuelta en RTVE. EFE | RTVE | EFE

El líder de Vox, Santiago Abascal, se convirtió este lunes en el tercer candidato en ser entrevistado en La Revuelta (RTVE), de David Broncano. Lo hizo tocando los palos más importantes del partido: la violencia de género, la vivienda, las relaciones con Marruecos e Israel, y el genocidio palestino. El líder de Vox llegó al teatro recibido a gritos de «¡grande, Santiago! ¡Presidente!», y con un público elegido por la formación. El regalo protocolario fue de los pocos gestos de comunión: una bandera de Ceuta. Para Abascal, «más importante que la Constitución». Broncano señaló en sintonía que el programa siempre apoyó a los ceutíes.

A partir de ahí, una entrevista que arrancó con la violencia y la discriminación hacia la mujer. «Combatimos las medidas ineficaces y que provocan el enfrentamiento de sexos como ha hecho este Gobierno», dijo Abascal, topando con la réplica de Broncano: «Os habéis ausentado de minutos de silencio y de actos por víctimas de violencia de género».

Tampoco lo hubo respecto a la vivienda. Abascal ligó la subida de precios con la llegada masiva de migrantes y la falta de construcción. «Es insostenible», dijo a la par que culpó al bipartidismo de la crisis. Sobre los fondos buitre, dijo que «regularía», pero culpó también al Gobierno, y cuestionó la nomenclatura y los criterios. «También hay impacto de género», citó ante la incredulidad del presentador.

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Entraron también en Marruecos. «Es deseable tener relaciones con los vecinos, pero es imposible cuando lanzan a 100.000 personas contra tu país», propuso Abascal. Pero el papel de Israel y su relación con Rabat se puso sobre la mesa. «No tengo ni animadversiones ni adhesiones salvo con España. Tenemos aliados, no somos vasallos», repitió. Citó unas conversaciones telefónicas con Israel y Broncano le reprochó que no tuvo «huevos» para denunciar el genocidio palestino en ninguna de ellas.