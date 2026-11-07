Sánchez pide un voto «en masa» en el 29N y vincula el accidente de Urda a los recortes del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña, en el Port de Tarragona. ALBERTO PAREDES / EUROPA PRESS

Segundo acto de precampaña tras la tragedia ferroviaria de Urda de Pedro Sánchez. La consigna parece clara: recuperar la tendencia de remontada con la que comenzaron el camino al 29N, y que se fue al traste tras el siniestro en la localidad toledana que le costó la vida a 69 personas.

El presidente del Gobierno aseguró que «tragedias y crisis» se han vivido bastantes en los últimos años, y equiparó las catástrofes naturales, como las sucedidas en la isla de La Palma o la pandemia, con los dos accidentes ferroviarios que este año le han costa la vida a más de 100 personas. «Nosotros siempre hemos hecho lo mismo: hemos dado la cara frente a aquellos que dieron la espalda a las víctimas y dieron la espalda a sus responsabilidades», trató de sacar pecho Sánchez, entre cánticos de «Pedro, Pedro» de la militancia.

Pero, a continuación, se detuvo brevemente en las tragedias de trenes, ya que solo le dedicó estas palabras al siniestro ferroviario ocurrido en Urda por el que se suspendió la precampaña electoral y se guardaron tres días de luto nacional. «Si hay una lección que extraer de accidentes ferroviarios, entre otras cuestiones, es que hemos tardado 15 años en revertir los recortes en inversión en infraestructuras ferroviarias, después de la respuesta equivocada neoliberal a la crisis financiera del 2010», sostuvo el líder del PSOE. «Por eso necesitamos un gobierno que se comprometa con reforzar los servicios públicos y no recortarlos», aseveró Sánchez, que llamó de nuevo a la movilización socialista y« a votar «en masa».