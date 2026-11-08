Muere un soldado del Ejército de Tierra durante una instrucción militar en Zaragoza

Un entrenamiento en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio, en Zaragoza, en una imagen de archivo.

Un soldado del Ejército de Tierra ha muerto durante una actividad de instrucción en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio, en Zaragoza. Las circunstancias del suceso están siendo investigadas, según ha informado este domingo el Ministerio de Defensa.

El militar, identificado por las iniciales F.J.G.J., estaba destinado en el Grupo de Artillería de Campaña X, integrado en la Brigada «Guzmán el Bueno» X. Había ingresado en el Ejército de Tierra en el año 2018.

El Cuartel General del Ejército ha expresado su «profundo dolor» por el fallecimiento y ha trasladado su «más sincero pésame» a los familiares y compañeros del soldado, a quienes ha ofrecido su «apoyo incondicional».

También la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha lamentado la muerte del militar y ha hecho llegar sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de unidad. La organización se ha puesto a su disposición para prestarles la ayuda que puedan necesitar. En su comunicado, ha recordado que la profesión militar conlleva situaciones de riesgo que, a su juicio, no cuentan con el suficiente reconocimiento.